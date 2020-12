Dimenticate le fumose strade di Londra e le ambientazioni del primo capitolo, Penny Dreadful: City of Angels ci porta lontano questa volta, nella Los Angeles degli anni ’30 tra folklore messicano e conflitti sanguinosi. Niente di meglio per passare un sabato sera rovinato da pioggia e coprifuoco. Lo spin-off della serie in tre stagioni creata da John Logan, cambia location e anche temi e sbarca su Sky Atlantic dove rimarrà al sabato con un doppio episodio e raddoppierà martedì 29 dicembre con il gran finale.

L’emozione di certo non manca così come la carne al fuoco e se da una parte possiamo premiare lo sforzo di volersi lasciare alle spalle Penny Dreadful regalando al pubblico nuove leggende e paurosi racconti, dall’altra sembra che ci sia un po’ un’esagerazione alla luce degli episodi a disposizione. Già i primi due, andati in onda ieri sera su Sky Atlantic, hanno messo sul fuoco con una guerra tra sorelle, divinità o demoni da tenere a bada ma anche fanatici religiosi e nazisti pronti ad espandere il loro dominio.

In Penny Dreadful: City of Angels, storia e leggende si intrecciano in un turbinio di storyline che al momento tengono tutti con il fiato sospeso esagerando un po’, le cose cambieranno in corsa nella seconda metà della stagione? Staremo a vedere. I primi due episodi lanciano la storia che si apre su alcuni braccianti di origine messicana alle prese con i lavori nei campi mentre poco lontano, la Santa Muerte (interpretata da Lorenza Izzo) e sua sorella Magda (con il volto di Natalie Dormer, davvero superba nella serie), discutono il destino dell’umanità. Toccherà proprio alla divinità della morte, un attimo dopo, salvare il piccolo Tiago da un tremendo incendio in cui rimangono coinvolti i presenti.

Poco dopo Tiago è adulto e fa il detective nella polizia di Los Angeles e si ritrova sulla scena di un crimine: una famiglia è stata massacrata in un rituale lungo il fiume della città e i primi indizi fanno pensare che siano gli abitanti del quartiere latino i colpevoli. Dall’altro lato, invece, c’è il consigliere comunale Charlton Townsend (Michael Gladis) pronto a costruire una strada che passa proprio nell’aerea occupata dalla popolazione latina, l’omicidio è la chiave giusta per lotte tra comunità?

Infine, alcuni ufficiali nazisti provano a mettere le mani sugli Stati Uniti partendo proprio da Los Angeles e questo li porta allo scontro con un manipolo di ebrei in cerca di giustizia. Ciliegina sulla torta è Madga pronta a mutare forma districandosi tra il consigliere a caccia di un terreno, una donna tedesca al fianco si un simpatizzante nazista ma anche Rio, a capo della gang dei pachuco, dando vita a scontri e intrighi. Come finirà questo capitolo?