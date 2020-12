Il cast e personaggi di Penny Dreadful City of Angels debuttano stasera, 5 dicembre in prima assoluta, su Sky Atlantic e in contemporanea su NOW TV. La serie è lo spin-off dell’horror cult con protagonista Eva Green.

Ambientata nella Los Angeles del 1938, tra tensioni sociali, politiche e religiose che fanno da sfondo a una storia sovrannaturale a tinte orrifiche. Al centro, una complicata indagine su un macabro omicidio.

Creata e prodotta da John Logan, già dietro il successo della serie madre Penny Dreadful City of Angels vede fra i protagonisti Natalie Dormer (Il trono di Spade) nei panni di Magda, un affascinante demone mutaforma. Tra i produttori esecutivi della serie – oltre allo stesso Logan – anche Michael Aguilar (Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles), il premio Oscar Sam Mendes (1917, American Beauty) e Pippa Harris (tra i produttori di Revolutionary Road).

Sky Atlantic manderà in onda due episodi ogni sabato, per un totale di cinque serate fino al 29 dicembre.

La serie racconta l’indagine su un inquietante omicidio condotta dal detective Tiago Vega, il primo detective latino-americano del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. A causa dell’indagine, Vega e il suo partner Lewis Michener, un veterano del LAPD, si troveranno coinvolti in una fitta ragnatela di eventi che avvolge la città di Los Angeles: dalle tensioni legate alla costruzione delle prime superstrade della città, alle pericolose azioni di spionaggio del Terzo Reich, fino all’ascesa della propaganda evangelica via radio. In breve tempo, il detective e la sua famiglia si ritroveranno a scontrarsi con potenti e minacciose forze soprannaturali determinate a distruggere le loro vite, come Magda, un demone che ha il potere di assumere varie forme.

Natalie Dormer as Magda in PENNY DREADFUL: CITY OF ANGELS, “Wicked Old World.” Photo Credit: Warrick Page/SHOWTIME.

(L-R): Daniel Zovatto as Tiago Vega and Nathan Lane as Lewis Michener in PENNY DREADFUL: CITY OF ANGELS, “Santa Muerte”. Photo Credit: Justin Lubin/SHOWTIME.

(L-R): Natalie Dormer as Alex and Michael Gladis as Charlton Townsend in PENNY DREADFUL: CITY OF ANGELS, “Santa Muerte”. Photo Credit: Justin Lubin/SHOWTIME.

Lorenza Izzo as Santa Muerte in PENNY DREADFUL: CITY OF ANGELS, “Santa Muerte”. Photo Credit: Justin Lubin/SHOWTIME.

(L-R): Kerry Bishe as Sister Molly and Daniel Zovatto as Tiago Vega in PENNY DREADFUL: CITY OF ANGELS, “Dead People Lie Down”. Photo Credit: Justin Lubin/SHOWTIME.

(L-R): Nathan Lane as Lewis Michener and Daniel Zovatto as Tiago Vega in PENNY DREADFUL: CITY OF ANGELS, “Children of the Royal Sun.” Photo Credit: Warrick Page/SHOWTIME.

Nel cast e personaggi di Penny Dreadful City of Angels, Natalie Dormer nel ruolo del demone mutaforma Magda, anche Daniel Zovatto nei panni del detective Tiago Vega; Nathan Lane interpreta Lewis Michener, partner di Vega. Ad affiancarli troviamo anche Kerry Bishé (Argo) nel ruolo di Molly Finnister, una carismatica speaker radiofonica evangelica conosciuta come “Sister Molly”; Rory Kinnear (già apparso in Penny Dreadful) che interpreta il Dottor Peter Craft, un pediatra tedesco a capo dell’organizzazione German-American Bund; Adriana Barraza (Babel) nei panni di Maria Vega, la matriarca della famiglia Vega; Michael Gladis (Mad Men)nel ruolo di Charlton Townsend, consigliere e capo del Comitato dei trasporti del consiglio comunale di Los Angeles. Completano il cast, Jessica Garza nel ruolo Josefina Vega, la figlia più piccola della famiglia Vega, e Johnathan Nieves nei panni di Mateo Vega, il fratello minore di Tiago.

Il cast e personaggi di Penny Dreadful City of Angels vi aspettano da stasera 5 dicembre e in streaming su NOW TV alle 21:15.