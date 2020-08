Cancellate I Am Not Okay With This e The Society, per Netflix via ai tagli da lockdown?

L’incertezza senza precedenti causata dal lungo stop alle produzioni di Hollywood inizia a produrre risultati concreti, e così I Am Not Okay With This e The Society diventano le prime vittime della crisi da Coronavirus in casa Netflix. In una mossa spiazzante, e che però apre la strada ad altre decisioni simili, l’azienda taglia due serie per e con adolescenti sulle quali sembrava aver puntato molto.

I Am Not Okay With This, adattata per la tv dall’omonimo fumetto di Charles Forsman, era stata molto ben accolta da pubblico e critica. Secondo quanto riportato da Deadline, gli autori della serie avevano già concluso la scrittura degli episodi della seconda stagione, ed era previsto che la serie iniziasse la produzione secondo la tabella di marcia stabilita. The Society, invece, era già stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione, e si era stabilito di provare ad avvare le riprese a settembre in vista di un ritorno sugli schermi entro la fine dell’anno.

La decisione di cancellare I Am Not Okay With This e The Society sembra dunque dovuta all’impossibilità di fissare con esattezza e sicurezza delle tabelle di marcia per il ritorno sul set. Secondo le fonti di Deadline, inoltre, Netflix avrebbe preso questa decisione anche a causa del diffuso aumento dei costi di produzione dovuto al perdurare del lockdown nel paese.

Abbiamo preso la difficile decisione di non proseguire con le seconde stagioni di The Society e I Am Not Okay With This, si legge in un comunicato di Netflix a Deadline. Siamo rammaricati di dover prendere queste decisioni a causa delle circostanze create dal Covid e siamo grati ai creatori di queste serie, compresi: Jonathan Entwistle, Christy Hall, Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen e Josh Barry di 21 Laps Entertainment per I Am Not Okay With This; Chris Keyser, Marc Webb and Pavlina Hatoupis per The Society; e tutti gli autori, gli interpreti e le troupe che hanno lavorato instancabilmente per creare queste serie per i nostri abbonati nel mondo.

Nelle ore successive alla diffusione della notizia il cast di The Society, e in particolare la protagonista Kathryn Newton, hanno condiviso sui social le rispettive reazioni alla cancellazione della serie. In una videochat dal vivo su Instagram l’attrice si è rivolta al collega Gideon Adlon e ai fan dicendosi distrutta, assolutamente distrutta. […] Tutti noi aspettavamo con ansia di tornare sul set. La sceneggiatura era pronta, non riesco a crederci. […] Pensavamo che avremmo ricominciato [a girare] molto presto. […] Mi spiace che la serie si sia conclusa con un cliffhanger, non era quello che volevamo. […] Sono tristissima, amavo molto The Society.

Visto il perdurare delle difficoltà per il settore, è probabile che The Society e I Am Not Okay With This non rimangano le uniche vittime dei tagli preventivi di Netflix. Il lungo stop alle produzioni impedisce di fissare con certezza delle date di ritorno sui set, ma vista l’urgenza di far ripartire l’intero settore è possibile che si creino ingorghi e sovrapposizioni di impegni per cast e troupe, e ciò molto probabilmente costringerà network, piattaforme e case di produzione a cancellazioni impreviste. Allo stesso tempo ci sarà da considerare l’aumento dei tempi e dei costi di produzione per poter tornare al lavoro in sicurezza e nel rispetto delle norme anticontagio. Sono in pochi, insomma, a potersi considerare al sicuro in questi tempi così poco programmabili.