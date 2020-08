Emma fidanzata con Nikolai Danielsen? Le ultime indiscrezioni da Positano

Emma fidanzata con Nikolai Danielsen? L’artista salentina è stata paparazzata a Positano con il modello norvegese e, stando alle indiscrezioni, sembra che la relazione stia prendendo una piega piuttosto seria.

Oltre alle soddisfazioni professionali degli ultimi tempi, Emma sembra ora felice anche sotto il profilo professionale con un nuovo amore. Da anni, e dopo la conclusione delle sue ultime relazioni, sono numerosi i fidanzati che le sono stati attribuiti, tutti poi smentiti dalla diretta interessata.

I baci appassionati tra Emma e Danielsen non lasciano spazio a interpretazioni. Dopo mesi dedicati a se stessa e alla sua musica, Emma sembra quindi aver trovato un nuovo amore con il quale vivere la sua vita sentimentale, talvolta tormentata in passato.

Emma sta anche per rilasciare il suo nuovo singolo, Latina, che ha ricevuto in regalo per il suo compleanno da Calcutta, Davide Petrella e Dardust. Il brano sarà in radio dal 28 agosto e anticipa un progetto di più ampio respiro dopo Fortuna, nel quale aveva incluso anche un brano scritto da Vasco Rossi, Io Sono Bella.

Il tour di supporto al nuovo album avrebbe dovuto tenersi nel 2020, ma l’emergenza sanitaria ancora in corso non ha consentito di organizzare i concerti in sicurezza. Rinviato anche il concerto all’Arena di Verona, che avrebbe dovuto tenere per il suo compleanno. Il calendario degli eventi è già noto, con i biglietti già acquistati che rimangono validi per i prossimi concerti che si terranno nel 2021.

Nelle prossime settimane, Emma sarà impegnata con X Factor, edizione della quale è giudice con Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika. Si tratta di un debutto per Emma, che aveva già ricoperto il ruolo di giudice ma per Amici di Maria De Filippi. L’artista ha già parlato del valore dei giovani che si sono presentati alle selezioni, decisi a inseguire il loro sogno in un’annata non facile e caratterizzata dall’emergenza sanitaria.