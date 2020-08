Fortnite Bootcamp ricompensa i giocatori: grandi regali per tutti, ecco come partecipare

Prima di lanciarsi nella mischia è sempre bene allenare al meglio le proprie abilità. È un po’ questo il principio alla base dei Fortnite Bootcamp, una serie di sfide che mette alla prova le capacità ludiche dei giocatori. Il Battle Royale di Epic Games non è certo a corto di idee su come stimolare la propria community di riferimento. Nemmeno nei caldi mesi estivi e a ridosso dell’arrivo della nuova stagione, la quarta.

Mentre si affollano in rete le indiscrezioni sul ritorno del crossover con il mondo Marvel, gli addetti ai lavori non se ne stanno di certo con le mani in mano. E lo stesso deve valere per gli utenti, che come di consueto saranno chiamati a dire la loro nel Battle Royale. Il tutto chiaramente con golose ricompense pronte a gratificare coloro che maggiormente si saranno contraddistinti pad alla mano.

Fortnite Bootcamp, ricchi premi per i giocatori più assidui

Innanzitutto, per essere candidati a ottenere le maggiori ricompense previste per i Fortnite Bootcamp occorre seguire una procedura precisa. Per prima cosa, occorre registrare il proprio account Epic su questo sito. Sarà solo da quel momento che comincerà la tracciatura da parte di Epic dei progressi ottenuti completando le sfide proposte all’interno del gioco. Il tutto per puntare ovviamente al vertice della catena alimentare e ottenere i premi più succulenti in assoluto.

Le sfide in questione dei Fortnite Bootcamp potranno essere varie e dall’intensità diversa, come giocare per un’ora oppure effettuare tre eliminazioni in qualsiasi modalità. Il cumulo dei punto ottenuti andrà quindi a comporre la speciale classifica che riconoscerà premi in questo preciso ordine:

1 – 2,500 V-Bucks

2 – 2,250 V-Bucks

3 – 2,000 V-Bucks

4 – 1,750 V-Bucks

5 – 1,500 V-Bucks

6 – 1,250 V-Bucks

7-25 – 1,000 V-Bucks

26-100 – 800 V-Bucks

101-500 – 500 V-Bucks

501-5,000 – 300 V-Bucks

5,001-10,000 – 250 V-Bucks

10,001-20,000 – 200 V-Bucks

Un range abbastanza ampio, ma che richiederà comunque dedizione e impegno per poter accedere alle fasce più alte. D’altronde parliamo pur sempre del meglio del meglio di Fortnite.

Il termine ultimo per quanto riguarda il completamento delle sfide utili all’accumulo dei punti sono le 20.00 CEST del 23 agosto. Meglio quindi sbrigarsi per non rischiare di esaurire il tempo a disposizione.

