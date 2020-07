Arriva in Italia Amazon Recommerce: come funziona il sevizio per permutare smartphone usati

Dopo aver introdotto di recente la possibilità di effettuare acquisti con finanziamenti online, è ora Amazon Recommerce il nuovo servizio del colosso dell’eCommerce a sbarcare in Italia ad uso e consumo dei clienti del Bel Paese. Il colosso di Jeff Bezos ha infatti avviato anche qui da noi questo interessante servizio che permette di permutare i nostri smartphone usati. Il tutto appoggiandosi ad una fidata piattaforma di terze parti, vale a dire Recommerce Group, che mette in atto delle linee guida piuttosto rigide da rispettare al momento dell’eventuale valutazione.

Il servizio Amazon Recommerce è quindi già attivo sulle pagine di Amazon Italia, con le richieste che possono essere già inviate sulla pagina ufficiale – recandovi subito a questo indirizzo. Una volta inviata la richiesta, dovrete seguire le istruzioni che vi saranno date via mail e attendere che il team di tecnici incaricato si occupi di esaminare la vostra richiesta e in seguito il dispositivo oggetto di permuta. Stando alle regole esternate da Amazon e Recommerce Group, sono precisamente tre i parametri che saranno presi in considerazione per la valutazione finale: prima di tutto l’aspetto esteriore – che potrà essere giudicato come “perfetto”, “buono” e “danneggiato” -, l’accensione – vale a dire se lo smartphone si accende o meno – e infine il funzionamento del display e dei pulsanti e, nel caso degli iPhone, l’eventuale disattivazione dell’opzione “Trova il mio iPhone”.

Con Amazon Recommerce, l’azienda si impegna ad effettuare il rimborso entro e non oltre le 48 ore dalla convalida del ritiro del prodotto, del tutto gratuito. Naturalmente tutti i dati personali verranno cancellati dallo smartphone. Infine, sappiate che per effettuare la prova basta semplicemente inserire il modello o codice IMEI del dispositivo nell’apposito campo, con valutazioni che variano in base alle marche, i modelli e le condizioni generali. Per fare qualche esempio, per un iPhone 8 da 64GB riceverete massimo 152 euro, mentre si scende a 139 euro per un Galaxy S9.