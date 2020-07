1600 offerte di lavoro Amazon entro fine 2020, dove inviare CV

Ottime notizie per chi è sempre a caccia di nuove offerte di lavoro Amazon. La divisione del grande colosso di vendite online mondiale ha appena rinnovato il suo impegno per la creazione di occupazione nel nostro territorio. In un comunicato stampa appena reso pubblico sono stati chiariti i piani previsti per il nostro paese che lasciano pure ben sperare per la ripresa economica.

Entro il prossimo 31 dicembre saranno complessivamente 1600 i posti di lavoro, tra l’altro pure a tempo indeterminato, creati per le 26 sedi e i centri logistica del nostro territorio. La crescita sarà esponenziale rispetto al 2019. Alla fine dell’anno scorso i dipendenti erano infatti 6.900 ma le risorse ora diventeranno 8.500.

Le nuove offerte di lavoro Amazon che tipo di settori riguarderanno? I nuovi dipendenti occuperanno reparti di sviluppo di software, linguistica, logistica, risorse umane e IT. I nuovi assunti potranno avere diversa formazione ed esperienza e saranno impiegati sia presso il centro direzionale di Milano, sia presso di centri di sviluppo di Torino e Asti e ancora nel servizio clienti di Cagliari e nei centri di distribuzione, depositi di smistamento e magazzini Prime Now sparsi un po’ in tutta Italia.

Tra le nuove offerte di lavoro Amazon molte saranno destinate ai nuovi centri di distribuzione, rispettivamente il quinto e il sesto, in fase di prossima apertura nel nostro paese. Verranno costruiti a Castelguglielmo/San Bellino in Veneto) e a Colleferro nel Lazio. Discorso molto simile investe i nuovi centri di smistamento di Catania, Cagliari, Genova, Pisa, Brescia, Parma e Milano.

Quali sono le modalità per candidarsi ad una delle offerte Amazon. Da anni oramai, è attiva la sezione del sito Amazon Jobs. Quest’ultima include le ultime offerte di lavoro per neolaureati, diplomati e approfondisce il profilo di ogni nuova figura selezione. Probabilmente parte ora una fase di recruitment molto intensa: tutti gli interessati faranno bene a non perdersi neanche un annuncio nei prossimi giorni o settimane.