In Italia i campioni omaggio Amazon nel programma ufficiale Product Sampling

Finalmente anche in Italia è possibile beneficiare di campioni omaggio Amazon, dei prodotti in prova che lo store invia ai clienti per fargli testare la loro qualità e magari invogliarli per un futuro acquisto.

Il programma specifico si chiama Product Sampling e prevede l’invio a domicilio di prodotti di marche già molto note al pubblico oppure appena lanciate. Naturalmente i prodotti in test sono presentati in confezioni magari più piccole ma è possibile comunque verificarne l’effettiva qualità per una futura eventuale recensione (assolutamente non obbligatoria e dunque solo volontaria).

Tutte le informazioni relative ai campioni omaggio Amazon sono visibili direttamente nella sezione dedicata dello store raggiungibile a questo indirizzo. Per aderire al programma bisognerà però impostare correttamente i “settaggi” per la ricezione di e-mail di avvisi, messaggi e annunci nella sezione il mio account. Bisognerà in pratica dare piena disponibilità per ricevere le comunicazioni pubblicitarie e in ogni caso per ulteriori chiarimenti al riguardo basterà contattare il Servizio Clienti.

C’è obbligo di acquisto dei prodotti per i quali si è usufruito dei campioni omaggio Amazon? Assolutamente no, i clienti sono liberi di non acquistare nessun prodotto durante l’adesione al programma, così come hanno la facoltà di non ricevere più alcunché in qualsiasi momento.

Ulteriori chiarimenti sul programma Amazon Product Sampling sono pure necessari. I test dei campioni non sono per nulla riservati solo ai clienti Prime. Nel momento in cui si è stati selezionati per ricevere uno o più campioni gratuiti, questi arriveranno presso l’indirizzo già impostato nel proprio account dello store come predefinito. Ancora, non ci sono limiti ai test di cui ogni utente potrà beneficiare in un determinato lasso di tempo. Tra gli ultimi esempi di campioni omaggio giunti ai clienti ci sono quelli di detersivi, prodotti per la cura della persona e ancora prodotti alimentari come biscotti.