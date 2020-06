Ufficiale Crash Bandicoot 4: primo trailer e gameplay oggi 22 giugno alle 17

Dopo un infinito susseguirsi di leak e indiscrezioni, Crash Bandicoot 4 It’s About Time è finalmente ufficiale. Il publisher Activision e gli sviluppatori di Toys for Bob hanno infatti confermato di essere al lavoro su un nuovo capitolo della celebre saga platform, nata sulla prima console casalinga PlayStation e tornata di recente con un riuscitissimo remake dei primi tre episodi originali – disponibile su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. La notizia è arrivata direttamente dalle pagine social del franchise, con un tweet che ha subito fatto esplodere di gioia la community di appassionati videogiocatori.

🌀😮🌀 Tune in June 22 @ 8AM PDT / 4PM BST for Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time reveal. Official reveal > leaks, promise 😉 pic.twitter.com/chSNyILcpn — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) June 21, 2020

Il cinguettio del colosso americano del gaming va allora a fissare il reveal ufficiale di Crash Bandicoot 4 It’s About Time per la giornata di oggi, 22 giugno 2020. Il titolo sarà svelato al mondo alle 17:00 italiane, con un primo trailer e prevedibilmente con le prime sessioni di puro gameplay. Gameplay che per altro dovrebbe ricalcare le meccaniche tradizionali della serie dedicata al peramele più celebre del videoludo, senza perdersi in ambizioni open world come molti temevano. La dimostrazione arriva dai pochi secondi di giocato mostrati dal rapper e produttore discografico statunitense Quavo, alias Quavious Keyate Marshal – voce del gruppo hip-hop Migos. Nella breve clip – poco più in basso – possiamo ammirare Crash in azione, in quello che pare proprio un livello del tutto lineare come in passato.

Il coinvolgimento dell’artista lascia intendere che abbia lavorato ad uno o più brani della colonna sonora del gioco. Non solo, stando alle ultime voci di corridoio, Crash Bandicoot 4 It’s About Time dovrebbe debuttare entro a fine dell’anno sia su PlayStation 4 e Xbox One che sulle console next-gen di Sony e Microsoft, le attesissime PlayStation 5 e Xbox Series X. La nuova avventura dovrebbe chiamare Crash e i suoi amici attraversare tempi e dimensioni diverse per fermare i piani di temibili nemici, andando a coinvolgere Maschere Quantistiche e Quantum Rift. A questo punto non resta altro che attendere le 17 di oggi per scoprire i primi dettagli sul quarto capitolo di Crash Bandicoot.