Quello di Crash Bandicoot 4 It’s About Time è un ritorno che scatena la nostalgia in tutta la sua devastante bellezza. Erano gli anni ’90 quando la mascotte di casa Playstation faceva il suo esordio sulla prima console del colosso nipponico. Primi passi digitali che avrebbero fatto la storia, e l’avrebbero elevato a rappresentate di un’intera generazione di videogames.

Che Naughty Dog ci sapesse fare lo si è capito fin da quei primi accenni di splendore. Poi, come tutti ben sanno, il team di sviluppo ha deviato le proprie mire (lasciando in questo caso il campo a Toys for Bob) e ci ha consegnato prodotti dalla bellezza commovente, come la serie Uncharted o The Last of Us.

Tornare a fare una scorpacciata di frutti wumpa o a saltare a destra a manca per i livelli, colpendo i nemici a suon di tornado, è sempre cosa buona e giusta. E Crash Bandicoot 4 It’s About Time può rappresentare una sorta di punto di raccordo tra diverse generazioni. Quella che, negli anni ’90, già macinava ore alla console, e quella che ha approcciato al media videoludico solo di recente. D’altronde ci sono prodotti che non conoscono età di riferimento, e questo è sicuramente uno di quelli.

Crash Bandicoot 4, qualità e nostalgia a tutto tondo

Non sono mancati i primi grandi responsi da parte della stampa internazionale su Crash Bandicoot 4 It’s About Time. E nel giorno dell’uscita si hanno le idee già chiare su quella che è la resa finale di questa nuova produzione, che vede in cabina di regia Toys for Bob. Un sonoro 86 di media quello riportato da Metacritic nel momento in cui scrivo, che fa affidamento su una platea di 34 recensioni. Palese che quindi la nuova produzione di Activision abbia riscontrato il favore degli addetti ai lavori.

Sembra dunque che convenga attrezzarsi al meglio per evitare di perdere questo appuntamento con la storia. E ovviamente lo sguardo ricade sulle offerte presente sul web, che possono permettere di portare a casa Crash Bandicoot 4 It’s About Time a un prezzo di favore.

Crash Bandicoot 4 - It´S About Time - PlayStation 4 Il nuovissimo gioco di Crash Bandicoot! Parti per un'avventura oltre i...

Neo cortex e n. Tropy sono tornati e questa volta non hanno preso di...

Spesa comunque mediamente alta per il gioco, che non fruisce al momento di particolari sconti. Il miglior prezzo è quello di Mediaworld, che lo propone a 62,99€. Di poco staccato Amazon, che si ferma a 64,98€, mentre fanalino di coda risulta essere Gamestop, con 70,98€ di spesa richiesti.