Le sale cinematografiche italiane riaprono: verso un progressivo ritorno alla normalità

Dopo mesi di stop forzato, le sale cinematografiche italiane possono finalmente riaprire. A partire da oggi, i cancelli sono aperti e il pubblico potrà tornare a godersi un film proiettato sul grande schermo. Sarà graduale la ripartenza del cinema e dovrebbe condurci verso una ritrovata normalità.

Francesco Rutelli, il presidente di Anica, ha dichiarato a UnoMattina, programma che va in onda su Rai1, che oggi circa 4.000 sale cinematografiche in tutto il paese sono state riaperte. Sono solo il 10% i cinema che immediatamente saranno attivi. Durante le prossime settimane, anche le altre sale saranno interessate dalla ripartenza, così da avere un progressivo ritorno alla normalità.

Foto di Krists Luhaers, Unsplash

I gestori dei cinema dovranno rispettare alcune regole, pensate per evitare che il pubblico venga esposto a possibili rischi. La principale limitazione riguarda il numero massimo di spettatori: 200 persone negli spazi chiusi e 1.000 all’aperto. Dopo la minaccia dell’ANEC di non riaprire, le altre limitazioni sono state leggermente modificate. In particolare, i membri di uno stesso nucleo familiare e i conviventi non saranno costretti a rispettare il distanziamento di almeno 1 metro. Le mascherine, obbligatorie all’ingresso, potranno essere rimosse una volta raggiunto il proprio posto a sedere.

Cinema: quali film saranno trasmessi?

Le sale cinematografiche si preparano a riaprire, ma quali film saranno trasmessi? L’attuale situazione ha spinto le produzioni a rimandare l’uscita delle pellicole, come accaduto con Tenet e Wonder Woman 1984, o di pubblicare i lungometraggi direttamente nelle piattaforme di streaming. Sono stati annunciati i primi film che arriveranno nelle sale cinematografiche a partire da oggi 15 giugno e durante le prossime settimane.

Iniziamo con Disney, che fino a metà luglio consentirà alle sale cinematografiche di proiettare alcuni film disponibili nel proprio catalogo. Il 22 luglio sarà invece il giorno di Onward – Oltre La Magia, l’ultimo atteso lungometraggio Pixar che è disponibile su Disney+.

Stessa politica anche per Vision Distribution, che consentirà di proiettare i film disponibili nelle piattaforme di streaming, tra cui: 7 Ore Per Farti Innamorare (Giampaolo Morelli), D.N.A. (con il duo comico Lillo e Greg), Tornare (Cristina Comencini), Georgetown (Christoph Waltz), Le Cose Che Non Ti Ho Detto (William Nicholson) e Favolacce (fratelli D’Innocenzo).

Universal proporrà Emma, The Hunt, L’Uomo Invisibile e Trolls World Tour. A partire dal 26 giugno rilascerà L’Assistente Della Star, con Dakota Johnson.

01 Distribution, durante le prossime settimane, porterà sul grande schermo Bombshell, Il Principe Dimenticato e Qua La Zampa 2. Tra luglio e agosto saranno riproposti film che a causa del Covid-19 sono stati penalizzati, come Gli Anni Più Belli e Volevo Nascondermi.

Salvo eventuali ritardi, il 31 luglio arriverà Tenet, l’ultimo misterioso film di Christopher Nolan, regista che ha deciso di rischiare per favorire la ripartenza delle sale cinematografiche.