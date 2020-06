Vasco a cena con Valentino Rossi, reunion dei VR dopo il lockdown (foto)

Vasco a cena con Valentino Rossi dopo il lockdown. I due amici si sono incontrati a Rimini, dove il Kom sta trascorrendo alcuni giorni di relax. Alla cena erano presenti alcuni amici e Francesca Sofia Novello, la compagna di Valentino e recente co-conduttrice del Festival di Sanremo 2020.

Con la quarantena ormai alle spalle, i due amici si sono riuniti nel capoluogo romagnolo per una cena in relax e libera dalle mascherine. L’incontro è stato testimoniato sulle pagine ufficiali dei due VR, che hanno voluto coinvolgere i fan nel primo incontro post quarantena.

Vasco Rossi sta trascorrendo alcuni giorni di ferie in riviera, dove però ha trovato anche un momento da dedicare al lavoro. Il Kom ha infatti concesso un’intervista a Giorgio Verdelli che andrà in onda durante lo speciale dedicato a Modena Park in onda il 1° luglio, a tre anni dal grande evento con il quale ha segnato un record in termini di spettatori paganti.

Il tour 2020 è stato annullato poiché è risultato impossibile organizzare tali eventi senza assembramenti. Tutti i concerti sono però confermati per il 2021 e nelle stesse città. Le date sono cambiate ma sono già state annunciate, mentre i biglietti sono in prevendita su TicketOne, Vivaticket e in tutti i canali di vendita abilitati. Coloro che fossero impossibilitati a partecipare ai concerti in programma nel 2021, possono accedere al rimborso tramite voucher che comprenderà anche i costi di prevendita e potrà essere speso nella medesima piattaforma di acquisto, per eventi dello stesso partner.

Vasco Rossi sta inoltre lavorando al suo prossimo singolo ma si è anche parlato di un album, che arriverebbe a 6 anni dalla pubblicazione di Sono Innocente. Dei suoi prossimi progetti si sa molto poco, anche se il Kom è solito pubblicare qualche spoiler sui suoi canali ufficiali. Ulteriori notizie potrebbero arrivare nelle prossime settimane e direttamente dallo staff.