In DayDreamer Le Ali del Sogno Sanem finisce nelle mani di Emre e boicotta Can: anticipazioni puntate dal 15 al 19 giugno

DayDreamer Le Ali del Sogno sta per concludere la sua prima metà settimana portando a casa un successo straordinario che ha permesso alla prima puntata di superare quota 20% di share, e adesso? Il lungo cammino estivo che ci terrà in compagnia di Can Yaman è iniziato ufficialmente mercoledì pomeriggio ma sarà da lunedì 15 giugno che inizieremo la settimana in compagnia del suo nuovo personaggio, il selvaggio e creativo Can, che ha deciso di mettere da parte i suoi sogni e i suoi progetti per prendere le redini dell’azienda di famiglia una volta scoperto che il padre è molto malato e ha bisogno di cure nella lontana Cuba.

Questo non ha fatto altro che creare una spaccatura con Emre, suo fratello, che adesso è pronto a boicottare la sua stessa azienda “vendendosi” al nemico nonché la sua fidanzata Aylin. I due sono in combutta e nel loro piano tireranno dentro anche Sanem pronta a ripagare il debito del padre e per questo dire sì a quella che sembra un’innocua proposta del fratello del suo capo.

Anche nelle puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno in onda dal 15 al 19 giugno succederà di tutto soprattutto per via di Emre e Aylin che continuano a tramare alle spalle di Can riuscendo a sottrargli le foto della campagna pubblicitaria, le stesse che il primo stava provando a sottrarre prima che il fratello cambiasse i dispositivi di sicurezza all’interno dell’azienda.

Le cose però non andranno come previsto visto che la compagnia aerea scarterà il progetto di Aylin regalando una sconfitta a lei e al suo braccio destro. Questo li spingerà ad arrendersi? Certo che no: la prossima mossa sarà quella usare il ricatto per strappare a Can un contratto con la migliore modella Arzu Tas e il lavoro con l’agenzia. A questo punto Emre ribadisce a Sanem che deve aiutarlo e così quando Can la porta con sé all’incontro con la bella modella per cercare di riportarla dalla sua parte, la giovane assistente dovrà fare di tutto per non farli incontrare.

Nel frattempo si scopre che il p.c. che ha inviato le mail ad Aylin è proprio quello di Leyla, cosa ne sarà adesso della sorella di Sanem? Perderà il lavoro per via delle bugie del suo capo?

DayDreamer Le Ali del Sogno tornerà in onda oggi, 12 giugno, con l’ultima puntata della settimana e poi tutto slitterà a lunedì 15 per una settimana movimentata insieme a Can e Sanem.