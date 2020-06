Cast e personaggi di DayDreamer Le Ali del Sogno con Can Yaman e il suo tanto discusso Uccello del Mattino

Cast e personaggi di DayDreamer Le Ali del Sogno sono pronti a tenerci compagnia per tutta l’estate tra risate, lacrime e baci riportando sul nostro schermo l’amato Can Yaman in una versione tutta nuova rispetto allo scorso anno. Dimenticate le giacche e le cravatte di Ferit ma anche le sue manie di controllo e di perfezione perché Can, il protagonista della nuova serie, è tutto il contrario: spalle larghe, capelli lunghi, sport adrenalinici e poco incline alle regole, ci piacerà?

Il pubblico italiano che ama e segue le serie turche anche in lingua originale e sottotitolate, è già pronto a fiondarsi sul discusso Uccello del Mattino traduzione letterale di Erkenci Kus, il titolo originale della commedia romantica con Can Yaman. Nei giorni scorsi si è parlato molto della traduzione e di come Mediaset abbia voluto evitare doppi sensi optando per un titolo più internazionale anche se, chi ha seguito le serie turche fino a questo momento, sa bene che gli altri titoli non sono stati da meno (vedi Cherry Season e Bitter Sweet).

Cast e personaggi di DayDreamer Le Ali del Sogno prenderanno il via proprio oggi con Can Yaman pronto a calarsi nei panni del bel Can Divit, un fotografo di fama mondiale che, dopo aver girato il mondo decide di tornare a casa per festeggiare i 40 anni di attività dell’azienda di famiglia, una nota compagnia pubblicitaria. Inutile dire che suo padre cercherà in tutti i modi di fermarlo in città e legarlo alla compagnia di famiglia, ma a quale prezzo?

Lo stesso Can Yaman ha spiegato di avere molti legami con questo personaggio e di trovarlo molto simile a sé: “Tra i personaggi che ho interpretato fino ad adesso, quello di Can Divit è il mio preferito. Siamo simili. Lui è un fotografo, noto a livello internazionale, dal carattere irrequieto, che passa la maggior parte dell’anno in giro per il mondo”. Chi sarà la sua co-protagonista questa volta?

A vestire i panni di Sanem Aydın ci penserà Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo. Lei stessa racconta: “Sanem abita in un popolare e caratteristico quartiere. È una sognatrice, con grandi aspettative per il suo futuro. Ciò la rende ricca di energia e dotata di una grande forza. La sua famiglia è molto unita e Sanem ha un ottimo rapporto con il padre”. Proprio per volere della madre (che finge di averla promessa in sposa con un ragazzo del quartiere) e per amore del padre (che ha dei debiti da pagare) decide di rinunciare al suo negozietto per seguire la sorella Leyla Aydin (Oznur Serceler) nell’azienda in cui lavora per un colloquio.

Cast e personaggi di DayDreamer Le Ali del Sogno si completa poi con Ozlem Tokaslan nel ruolo di Mevkibe Aydin, madre di Sanem e Leyla; Birand Tunca nel ruolo di Emre Divit, fratello minore di Can e responsabile finanziario della Agenzia pubblicitaria; Cihan Ercan nel ruolo di Muzafer Kaya (Zebercet), ragazzo un po’ strano innamorato da sempre di Sanem; Tunge Kumral nel ruolo di Deren, direttrice creativa dell’agenzia pubblicitaria e braccio destro di Aziz Divit; Anil Celik nel ruolo di Ceycey; Berat Yenilmez nel ruolo di Nihat Aydin, il padre di Sanem e Leyla.