Avvistato in Italia sui Samsung Galaxy Note 10 l’aggiornamento di giugno

Sono passati sette giorni esatti da che vi avevamo parlato dell’avvio del roll-out in Europa dell’aggiornamento con la patch di giugno sui Samsung Galaxy Note 10 (cliccate qui per il download manuale per l’appena citato modello) e Note 10 Plus (e qui per la versione più grande), a partire da Germania e Svizzera. Il pacchetto N97xFXXU4CTE9 ha impiegato appena una settimana a raggiungere le varianti no brand Italia, dove la diffusione è partita ormai da qualche ora. Potreste aver già ricevuto, o comunque ricevere prossimanente, la notifica OTA (Over-The-Air) di avvenuta disponibilità dell’upgrade.

Se così non fosse, seguite il percorso ‘Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa‘ per verificare personalmente di avere installata l’ultima iterazione disponibile, che potrebbe anche non corrispondere ancora al più recente pacchetto N97xFXXU4CTE9. La build, oltre all’integrazione delle patch di sicurezza di giugno, introduce anche un quick toogle nuovo di zecca al centro notifiche, vale a dire il ‘Call & text su altri dispositivi‘. L’opzione permette di rispondere alle chiamate e di inviare/ricevere messaggi di testo su un tablet Galaxy collegato allo stesso account Samsung, che dovrà essere a sua volta connesso ad una rete di telefonia mobile. Il quick toogle, disponibile una volta abbassata la tendina del centro notifiche, consentirà di attivare o disattivare la funzione al bisogno, senza dovere stare a cercarla all’interno delle impostazioni del dispositivo.

Non dovrebbero esserci altre novità particolari per quel che riguarda il pacchetto N97xFXXU4CTE9, da poco reso disponibile per i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus no brand Italia. Non servirà effettuare un ripristino allo stato di fabbrica (operazione che cancellerebbe tutto il contenuto della memoria), ma vi appoggeremmo nel caso voleste salvare un backup più recente dei vostri dati. Per qualsiasi dubbio possa cogliervi il box dei commenti resti a disposizione in ogni momento.