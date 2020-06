Ottimo rilancio di Unieuro per iPhone 11 e Huawei P40 Lite: prezzi dell’11 giugno

Interessante iniziativa da parte di Unieuro oggi 11 giugno, almeno per quanto riguarda gli utenti che stanno pensando di acquistare device come iPhone 11 e Huawei P40 Lite. Da alcune ore a questa parte, infatti, risulta attiva una nuova campagna che potrebbe aiutare il pubblico in questione a fare ottimi affari, almeno stando ai prezzi normalmente fissati da questi store con determinati prodotti. Proviamo dunque a focalizzarci sulle proposte disponibili.

La nuova proposta di Unieuro per iPhone 11

Ad esempio, Unieuro questo giovedì presenta diversi prodotti Apple a condizioni economiche più accessibili. Si parte proprio dall’iPhone 11 di colore nero, disponibile ad un prezzo leggermente più alto rispetto alla medesima versione che abbiamo analizzato pochi giorni fa tramite la promozione Amazon, ma al contempo con uno sconto del 7%. Chi sta pensando di portarsi a casa questo modello, infatti, in giornata potrà procedere con un esborso di 779 euro.

Cala anche il prezzo per Huawei P40 Lite

La campagna appena lanciata da Unieuro, però, si concentra anche sul mondo Android. Ad esempio, chi sta pensando di puntare su un Huawei P40 Lite può procedere con una spesa pari a 269 euro. Anche qui siamo su livelli di prezzo leggermente più elevati rispetto a quelli di Amazon, ma è altrettanto vero che questo store è solito vendere lo smartphone in questione con un costo per l’utente finale più elevato.

Al momento non si hanno informazioni dettagliate sulla durata della promozione da parte di Unieuro, ma resta da capire quante unità disponibili abbiamo per iPhone 11 e Huawei P40 Lite alle condizioni che ho riportato. Che ne pensate di queste promozioni? Fateci sapere qui di seguito, in attesa di conoscere la risposta del pubblico italiano dopo le informazioni trapelate in giornata per tutti coloro che stanno monitorando i due modelli.