Aggiorniamo il prezzo più basso per iPhone 11 da 128 GB su Amazon oggi 8 giugno

Arrivano nuove indicazioni direttamente da Amazon che potrebbero fare la differenza per il pubblico italiano, in riferimento a coloro che stanno pensando di acquistare un iPhone 11 da 128 GB in questo periodo. Secondo le informazioni che ho avuto modo di raccogliere, dopo il bollettino che abbiamo portato alla vostra attenzione la scorsa settimana, oggi 8 giugno abbiamo un nuovo picco che potrebbe convincere i potenziali acquirenti più scettici.

Il nuovissimo prezzo fissato per iPhone 11 da 128 GB su Amazon

Provando ad esaminare più da vicino la normale evoluzione del prezzo per iPhone 11 da 128 GB, più in particolare, ho notato questa mattina la disponibilità di una specifica variante cromatica a soli 779 euro. Dando uno sguardo alla recente evoluzione del prezzo per la versione con il suddetto spazio di archiviazione, mi pare possa essere definita la migliore offerta concepita da Amazon dal giorno in cui lo smartphone è stato lanciato sul mercato.

Offerta Apple iPhone 11 (128GB) - Nero Resistente alla polvere e all'acqua (2 metri fino a 30 minuti, ip68)

Sistema a doppia fotocamera da 12mp (ultra-grandangolo e grandangolo)...

Per completezza d’informazione, faccio presente che si tratti del modello di colore verde, ma anche che la situazione in termini di tempi di consegna sia aumentata in modo evidente nel corso delle ultime due settimane. Tutti coloro che decideranno di portare a termine l’ordine nei prossimi minuti, infatti, attraverso il servizio offerto da Amazon Prime potranno ricevere il tanto desiderato iPhone 11 da 128 GB nel giro di 24 ore.

Sarà molto interessante valutare il tipo di risposta che avremo dai potenziali acquirenti di un iPhone 11 da 128 GB dopo la nuova offerta Amazon, fermo restando che il prezzo menzionato questo lunedì potrebbe essere oggetto di variazioni già nei prossimi minuti. Che ne pensate della promozione odierna? Diteci la vostra con un commento qui di seguito, anche sulla questione inerente i tempi di consegna.