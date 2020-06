Inizia la Stagione 4 di CoD Warzone e Modern Warfare: tutte le novità

La Stagione 4 di CoD Warzone e del titolo principale – quel Call of Duty Modern Warfare che segna un vero e proprio soft reboot per la sottosaga sparacchina – è finalmente sui nastri di partenza. Prevista per la scorsa settimana e poi rimandata per lasciare spazio e voce alla causa Black Lives Matter, la nuova season delle due esperienze FPS di casa Activision parte infatti oggi, 11 giugno 2020. Proprio come volevano i leak. Questo significa che tutti i giocatori su PC, PlayStation 4 e Xbox One possono scaricare l’aggiornamento – che ha un peso di circa 4GB – ed iniziare ad esplorare tutte le novità messe a punto dagli sviluppatori di Infinity Ward per mantenere attiva la community e i server sempre affollati.

Quali sono allora tutte le novità della Stagione 4 di CoD Warzone e CoD Modern Warfare che dovrebbero fare gola a tutti i fan di Call of Duty? Prima di tutto, sappiamo che la Battaglia Reale – che può essere messa in download del tutto gratuito tanto su personal computer quanto sulle console di ultima generazione di casa Sony e Microsoft – va ad accogliere la cosiddetta Weapon Mastery Challenges, vale a dire una serie di otto sfide – tra cui anche Kill e Headshot – che permettono di sbloccare non solo nuove armi, ma anche diversi adesivi e playercard in esclusiva. In Call of Duty Modern Warfare, invece, spiccano nuovi tipi di eventi, ovvero Jailbreak, Fire Sale e Supply Chopper.

Nella Stagione 4 di CoD Warzone e Modern Warfare non mancano neppure update per le playlist. Nel primo caso abbiamo Quads, Trios, Duos, Solos, Blood Money e Warzone Rumble, mentre nel secondo la scelta degli sviluppatori è caduta su Barakett Promenade in Ground War, Trench Mosh Pit (2v2), Scrapyard 24/7! e Blueprint Gunfight. Cosa ne dite, avete già lucidato il vostro arsenale di fiducia per lanciarvi subito nella mischia?