Quando inizia la Stagione 4 di CoD Warzone e Modern Warfare: un leak svela la data

Dopo un lungo periodo di disappunto da parte dei fan, CoD Modern Warfare e CoD Warzone hanno segnato un grande rilancio per la saga di Call of Duty. Il franchise sparacchino di Activision è infatti tornato a macinare vendite da capogiro sul mercato grazie al soft reboot di uno dei capitoli più amati dagli appassionati, mettendo sul campo una campagna per singolo giocatore di nuovo intensa e dal taglio cinematografico, così come una adrenalinica modalità multiplayer ricca di opzioni ed eventi. Non solo, la sua Battle Royale, Warzone, si è poi proposta come un titolo indipendente da scaricare gratuitamente come free-to-play su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e dando addirittura filo da torcere al fenomeno Fortnite di Epic Games.

Non stupisce allora che siano tantissimi i videogiocatori in attesa di testare con mano tutte le novità della già annunciata Stagione 4 di CoD Warzone e di CoD Modern Warfare. Stagione che, come saprete, è stata rimandata dal colosso statunitense del gaming per onorare la memoria di George Floyd e per rispettare i moti che stanno investendo gli USA nell’ultima settimana dopo l’uccisione dell’uomo afromaericano da parte di alcuni agenti di polizia.

CoD Warzone e Modern Warfare, la Stagione 4 ha una data (quasi) ufficiale

E se è vero che Activision e gli sviluppatori di Infinity Wad non si sono ancora pronunciati ufficialmente, i sempre attivi dataminer hanno scovato la possibile data di inizio della Stagione 4 analizzando i file dell’ultimo aggiornamento di gioco. Come potete verificare voi stessi nel tweet poco più sotto, dovrebbe trattarsi di martedì 9 giugno 2020, a partire dalle ore 19:00 italiane:

We can now give 99% verifiable confirmation that #Season4 of #CallofDuty #ModernWarfare and #Warzone will be available at the normal Tuesday update time on June the 9th.



So 11 PM PST. This information is directly from the files, and has been verified through multiple sources. https://t.co/OPmTQSpfhO — ModernWarzone (@ModernWarzone) June 6, 2020

Come specificato dai leaker, questa è la data di inizio attualmente riportata nei file, ma non è detto che i vertici della compagnia non decidano di posticiparla ulteriormente sempre per le proteste legate al movimento Black Lives Matter. In ogni caso, è assai probabile che maggiori dettagli per la Stagione 4 di CoD Modern Warfare e della Battaglia Reale CoD Warzone vengano diramati domani: il lunedì è infatti il giorno in cui il team di sviluppo ha l’abitudine di pubblicare sul proprio sito un post dedicato a tutte le novità in arrivo. Anche voi siete affamati di nuove scorribande negli FPS della serie Call of Duty?