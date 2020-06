Paul McCartney furioso per il mancato rimborso dei biglietti e sbotta in italiano: “Uno scandalo”

Paul McCartney furioso per il mancato rimborso dei biglietti dei concerti che avrebbe dovuto tenere nel corso della prossima stagione di eventi. L’artista britannico avrebbe dovuto esibirsi a Napoli e Lucca, ma i live sono saltati a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il motivo dell’ira mostrata da McCartney è il mancato rimborso dei biglietti dei concerti che avrebbe dovuto tenere il 10 giugno a Napoli e il 13 giugno a Lucca. I tagliandi di ingresso saranno rimborsati con la modalità del voucher, che consente l’acquisto di altri biglietti sulla stessa piattaforma e organizzati dal medesimo partner.

Dice Paul McCartney, in italiano:

“È veramente scandaloso che coloro che hanno pagato un biglietto per uno show non possano riavere i loro soldi. Senza i fan non ci sarebbe musica dal vivo. Siamo fortemente in disaccordo con ciò che il governo italiano e Assomusica hanno fatto”.

L’annullamento dei concerti di Paul McCartney era già diventato un caso, proprio per i mancati rimborsi dei biglietti da diverse centinaia di euro. I concerti dell’artista britannico non saranno recuperati, ragion per cui si è scatenato un vero e proprio caso sull’impossibilità di rifondere quanto corrisposto dai partecipanti ai concerti.

La risposta dell’organizzazione non si è fatta attendere, che ha accolto come legittime le richieste degli acquirenti ma ha anche ricordato che la modalità di rimborso tramite voucher siano state decise dal legislatore:

Dice D’Alessandro:

“Quella del nostro pubblico non è una richiesta assurda, ma la scelta di rimborsare con un voucher non l’abbiamo né presa né chiesta noi. E’ arrivata dal legislatore. E non è una opzione, come molti dicono erroneamente”.

Il destino dell’annullamento o del rinvio è stato comune a tutti i concerti in programma nella prossima stagione. Tutti gli eventi fino al 30 settembre sono annullati, per impossibilità di organizzare concerti al di sopra dei 1000 spettatori. Tutti i biglietti sono rimborsabili tramite voucher, mentre in alcuni casi si potrà usufruire della piattaforma di vendita FanSale messa a disposizione da TicketOne.