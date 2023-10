Come andò il primo concerto di Paul McCartney con John Lennon? I Quarrymen, si sa, furono la prima esperienza dei Fab Four prima di essere i Fab Four: nel 1957 Macca fece il suo ingresso in quella formazione skiffle di Liverpool, prima dell’arrivo di George Harrison nel 1958.

Il 18 ottobre 1957 Paul McCartney aveva 15 anni. I Quarrymen erano attesi alla New Clubmoor Hall di Norris Green a Liverpool. Paul aveva il ruolo di chitarra solista, e il repertorio della band di giovanissimi era pieno di cover dei più grandi bluesman del secolo e delle più influenti canzoni rock’n’roll. In quell’occasione in scaletta c’era anche Guitar Boogie, hit del 1946 firmata da Arthur Smith.

Paul McCartney aveva l’ingrato compito di eseguire l’assolo, ma qualcosa andò storto: il Macca 15enne si accorse di avere addosso tutta l’attenzione del pubblico, dunque fu colto da un nervosismo bloccante che lo fece sbagliare su più punti. Lo avrebbe raccontato qualche anno dopo in Anthology con queste parole:

“Per il mio primo concerto mi è stato dato un assolo di chitarra su Guitar Boogie. Durante le prove riuscivo a suonarla facilmente, quindi mi diedero il compito di eseguire l’assolo. Le cose andarono bene, ma quando è arrivato il momento dello spettacolo mi vennero le dita appiccicose. Pensai: ‘Cosa ci faccio qui?’. Ero troppo spaventato, è stato un momento troppo difficile con tutti che guardavano il chitarrista. Non riuscii. Ecco perché poco dopo arrivò George”.

Il resto è la storia che tutti conosciamo. Nel 1958 l’arrivo di George Harrison contribuì a creare l’ossatura di quella realtà che un giorno avrebbe preso il nome dei Beatles. Sin da giovanissimi, i futuri Fab Four riuscirono a firmare un brano profondo e destinato ad entrare nella storia, In Spite Of All The Danger.

Continua a leggere su optimagazine.com