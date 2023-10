Quella di Paul McCartney contro McDonald’s è un po’ la stessa dei tanti attivisti vegetariani, vegani e animalisti contro la multinazionale del fast food, ma nel 2008 l’ex Beatles andò su tutte le furie.

In uno dei ristoranti di Liverpool era comparsa l’immagine dei Fab Four, una scelta che un portavoce del brand spiegò come un omaggio al “contributo eccezionale che i Beatles hanno dato alla cultura locale e globale”. Lo riportava The Telegraph” il 7 ottobre 2008, e la risposta di Macca non si fece certamente attendere. Il leggendario bassista e cantautore, vegetariano da 30 anni nonché presidente della Vegetarian Society of Great Britain, commentò la scelta attraverso il suo portavoce Geoff Baker:

“Che razza di idioti penserebbero che quelli del McDonald’s siano i fan dei Beatles. È ridicolo e offensivo usare immagini per vendere hamburger. I fan dovrebbero boicottare McDonald’s, e non solo a Liverpool”.

Sulla vicenda si pronunciò anche la People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) di cui McCartney era ambasciatore, che spiegò che Macca si scoprì vegetariano dopo aver visto degli agnelli correre liberi in un campo, un’immagine che lo colpì per la libertà che vide in quegli animali.

Non è la prima volta in cui l’ex Beatles manifesta il suo dissenso. Nel 2020, con lo scoppio della pandemia, Paul McCartney si scagliò contro i wet market di Wuhan, sposando la teoria del primo contagio avvenuto per salto di specie. L’artista durante un’intervista tuonò: “Ammettiamolo, mangiare pipistrelli è una cosa medievale. Sembra che la SARS e l’influenza aviaria non ci abbiano insegnato niente“.

Tra gli artisti che spesso si sono esposti per sensibilizzare sull’antispecismo e il diritto alla vita, oltre a Paul McCartney, ricordiamo Brian May e Moby. Anche Kurt Cobain era apertamente vegetariano.

