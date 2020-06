Il 5 settembre per l’astrologo Abhigya Anand la fine del Covid-19 e nuova catastrofe per allineamento Saturno-Giove? Tutto da rivedere

Con calma va assolutamente rivista la notizia del momento riferita all’astrologo Abhigya Anand che avrebbe predetto l’inizio della pandemia Covid-9 e ora anche la sua fine il prossimo 415 settembre 2020. Ancora più attenzione va riposta nelle sue nuove presunte dichiarazioni che vorrebbero il ritorno della pandemia in una seconda ondata per la particolare congiunzione astrale dell’allineamento tra Saturno e Giove. Le informazioni non verificate partono in realtà da lontano ossia dall’agosto del 2019, da un primo video del giovanissimo esperto d’astri indiano appena quattordicenne.

Partiamo appunto dalla clip presente in questa pagina, quella in cui proprio Abhigya Anand avrebbe predetto l’arrivo della pandemia Covid-10. Come appurato dal servizio di fact-cheking internazionale Poynter, il giovane astrologo avrebbe fatto altre previsioni ma non quella relativa al nuovo coronavirus. L’esperto si sarebbe concentrato sull’aumento dei prezzi dell’oro e del petrolio, di una guerra tra India e Pakistan e anche tra Stati Uniti e Iran. La mancanza di riferimenti proprio al virus può essere anche verificata nel filmato qui proposto: la prima parte è in Inglese, la seconda in indi ma quanto riferito nell’una e nell’altra lingua è praticamente identico.

Partendo dunque dal serio e verificato presupposto che Abhigya Anand non abbia mai profetizzato l’arrivo della pandemia Covid-19, come non nutrire seri dubbi anche sull’indicazione della sua fine esatta? Questa sarebbe stata “pianificata” per il prossimo 5 settembre 2020. A prescindere dal fatto che le curve dei contagi da nuovo coronavirus stanno calando sensibilmente, almeno in alcuni paesi, credere che ci sia un momento esatto e valido globalmente per la fine di questo periodo di emergenza è pure impensabile.

Ultimo aspetto da sottolineare: sempre l’astrologo Abhigya Anand avrebbe pure previsto il ritorno della pandemia Covid-19 tra dicembre 2020 e marzo 2021 e questo a causa dell’allineamento tra Giove e Saturno. A tal proposito va detto che più scienziati e virologi hanno previsto una simile eventualità e dunque le parole del giovane astrologo potrebbero per questo avere meno senso.