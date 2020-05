Can Yaman in Erkenci Kus nel pomeriggio di Canale5: Mediaset conferma la messa in onda di DayDreamer

L’allarme può finalmente rientrare: Can Yaman torna su Canale5 con Erkenci Kus che avrà il titolo, per ora provvisorio, di DayDreamer. Questa è la notizia del momento visto che la rete ha aggiornato i suoi palinsesti rivelando quello che vedremo nelle prossime settimane e, in particolare, a inizio della prossima estate, confermando che Can Yaman, come promesso, tornerà in onda al pomeriggio prendendo il posto che lascerà vacante Uomini e donne.

La trasmissione di Maria de Filippi è tornata in onda dopo un mese di stop ma dovrebbe terminare come previsto e, quindi, non dovrebbe andare oltre la prima settimana di giugno, massimo la seconda se si vorrà recuperare il tempo perso. In quel momento il suo posto sarà occupato da un’altra serie turca che riporterà sullo schermo l’amato Can Yaman protagonista lo scorso anno di Cherry Season – Ingredienti d’amore.

Questa volta l’attore turco sarà al fianco di quella che molti hanno definito la sua fidanzata, Demet Özdemir, in Erkenci Kus che in Italia potrebbe avere il titolo di DayDreamer. Al momento non ci sono ancora in onda i promo della nuova serie ma sicuramente c’è ancora il tempo per scoprire i dettagli della serie che metterà al centro della storia, Sanem, una giovane con un sogno, quello di diventare una scrittrice famosa. Per perseguire il suo obiettivo andrà a lavorare nell’agenzia pubblicitaria dove è impiegata la sorella. Qui conoscerà Emre, serio e lavoratore, e Cam, sognatore e ribelle.

Ecco il trailer della serie:

Proprio quest’ultimo è un fotografo avventuriero costretto a lavorare nell’agenzia pubblicitaria di famiglia per via delle condizioni di salute precarie del padre e non c’è bisogno di dire che questo ruolo gli va stretto. Lei una giovane ingenua con il sogno di diventare una scrittrice per poi andare a vivere alle Galapagos ma quando una serie si ritrovano al buio in un loggione di un teatro per un evento della agenzia e lui la bacia scambiandola per la sua fidanzata, le loro vite cambiano per sempre.

Erkenci Kus alias DayDreamer andrà in onda da lunedì al venerdì alle 14.40 circa per tutta l’estate conquistando il cuore del pubblico italiano che ormai da quattro anni si dedica alla bellezza delle serie turche.

Confermata la messa in onda di un’altra serie turca, nel prime di Canale5, ovvero la serie-fenomeno turca Sevgili Geçmis con il titolo Sisterhood.