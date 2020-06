“La Tempesta Perfetta” di Vasco Rossi su Rai1 dal 9 giugno: tutti i dettagli

“La Tempesta Perfetta” di Vasco Rossi arriva su Rai dal 9 giugno, in preparazione all’evento del 1° luglio per ricordare Modena Park. Il primo contributo andrà in onda a partire dalle 20,35 e rappresenta qualcosa di mai trasmesso.

I documenti inediti saranno in onda in preparazione dell’evento speciale del 1° luglio, nel quale si rivivranno i momenti più importanti del concerto evento con il quale il Kom ha segnato un nuovo record in termini di spettatori paganti, andando a sfondare il tetto dei 220000 tagliandi.

Le anteprime saranno 5 in totale, con la messa in onda dei prossimi contributi il 27, 28, 29 e 30 giugno. Il progetto, curato da Giorgio Verdelli, ha raccolto alcuni momenti inediti del grande concerto a Modena, con immagini estratte dal raduno con i fan ma anche con alcuni frame dei droni impiegati per l’evento. Ad arricchire gli stralci in anteprima per lo speciale dell’evento emiliano, saranno alcuni spettatori d’eccezione come Luca Zingaretti, Vinicio Marchioni, Elena Sofia Ricci e Vincenzo Montanari.

Lo speciale di Rai1 in onda il 1° luglio conterrà anche un’intervista inedita a Vasco Rossi, condotta da Giorgio Verdelli al Grand Hotel di Rimini. Il Kom è arrivato sul posto nel fine settimana, per trascorrere 15 giorni in relax senza dimenticare gli impegni di lavoro.

Il tour in programma per il 2020 non potrà tenersi. I concerti sono stati tutti rinviati al 2021, con le date che sono state rese note dal 29 maggio. Sarebbe stato impensabile organizzare gli eventi dal vivo con le normative attualmente in vigore, che non consentono di radunare un numero maggiore ai 1000 spettatori. I concerti sono stati rimandati all’ultimo momento, con i biglietti che rimangono validi per le nuove date che terrà a Milano, Firenze, Imola e Roma, per la chiusura del tour.

In queste settimane, Vasco Rossi è tornato in studio per registrare il nuovo singolo e, probabilmente, un album. La nuova musica farà da erede a Se Ti Potessi Dire, singolo che ha rilasciato nel mese di ottobre.