Hell Raton a X Factor, il fondatore di Machete in giuria fa storcere il naso

C’era grande attesa per il quarto nome della giuria di X Factor. Dopo i 3 già ampiamente spoilerati in rete, si attendeva solo il giudice numero 4, un rapper presumibilmente, in rappresentanza della categoria.

Con l’annuncio di Alessandro Cattelan a EPCC stasera, la conferma ufficiale: in effetti il quarto giudice di X Factor appartiene al nuovo filone rap ma non è Emis Killa. Si tratta di Hell Raton.

Hell Raton a X Factor ha già fatto storcere il naso a qualcuno. Ha poco più di 100.000 follower su Instagram e questo non piace a tutti. In molti avrebbero voluto un giudice ben più seguito, al pari di Emma Marrone, tra le new entry in giuria a X Factor.

Ma Hell Raton a X Factor 2020 porterà anni di esperienza. Manuel Zappadu, questo il nome reale di Hell Raton, è un punto di riferimento discografico per la scena rap italiana, fondatore della crew Machete insieme a Salmo e Slait.

La crew risale al 2010, nel 2013 viene fondata l’etichetta Machete Empire Records, della quale Hell Raton è CEO e direttore creativo.

Insieme a Slait ha lavorato a Machete Gaming ed è promotore anche di vari progetti benefici, tra i quali il recente Machete Aid on Twitch, la maratona a sostegno dei lavoratori del settore musicale colpiti durante l’emergenza sanitaria del Covid-19.

Hell Raton a X Factor proverà ad essere una guida per i nuovi talenti del mondo della musica. Li aiuterà a trovare una propria direzione e a svolgere al meglio il percorso nel talent show di casa Sky, al via a settembre.

Hell Raton commenta così la scelta di Sky di inserirlo nella giuria di X Factor: