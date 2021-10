I Bootcamp di Emma e Hell Raton a X Factor 2021: è ufficialmente giunta al termine la seconda fase delle selezioni che vede proseguire verso la successiva solo 5 concorrenti per team per un totale di 20 selezionati.

Erano in 12 per squadra. Dopo i Bootcamp ne sono rimasti 5 che diventeranno 3 agli Home Visit, tanti saranno coloro che accederanno alla fase dei Live Show win diretta. Dopo le audizioni, i giudici sono stati accoppiati per il famoso gioco delle sedie che ha consentito a tutti e 4 di scegliere i concorrenti da portare agli Home Visit.

Prima Mika e Manuel Agnelli, poi è stato il turno di Hell Raton ed Emma.

Il Bootcamp di Hell Raton

Hell Raton ha composto la squadra degli Home Visit e scelto i 5 concorrenti dei 12 rimasta in lizza per il suo team. Passano agli Home Visit:

Versailles che ha convinto tutti con la sua cover/mash-up di Goosebumps di Travis Scott feat. Kendrick Lamar;

il duo Melli e Gemma con il loro brano originale Sulla Mia Tomba;

Mira con la sua versione eterea di Runaway;

Edoardo Spinsante con il suo intenso brano Altro;

la band Karakaz con la loro travolgente versione rock di Satisfaction di Benny Benassi.

Il Bootcamp di Emma

Emma è stata l’ultima tra i giudici a comporre la squadra da portare con sé gli Home Visit. Ecco i 5 concorrenti scelti dalla giudice.

Edo, che ha portato un’emozionante versione di Flaws dei Bastille;

la band in total white Riva con il loro pezzo originale Ossa;

Vale LP, che ha conquistato tutti con la sua canzone ironica e irriverente Porcella;

gIANMARIA con il suo coinvolgente brano trap Mamma Scusa;

la band Le Endrigo con una cover rock’n’roll di Lamette di Donatella Rettore.

La fase degli Home Visit

Terminati i Bootcamp, il prossimo appuntamento con le selezioni di X Factor 2021 è quello degli Home Visit.

La puntata andrà in onda la prossima settimana, il 21 ottobre, sempre alle 21.15 su Sky e NOW.