Già smentito Emis Killa a X Factor, resta segreto il quarto giudice

Emis Killa a X Factor non ci sarà. Il mistero sul quarto nome in giuria non può considerarsi svelato, del resto l’anteprima ufficiale spetta ad Alessandro Cattelan nella prima puntata di EPCC, domani.

Circola il nome di Emis Killa a X Factor, come quarto giudice della nuova edizione del programma ma a smentire è lo stesso rapper attraverso le story su Instagram. Nel rispondere ad un paio di domande sul suo ruolo da giudice, Emis Killa smentisce categoricamente la sua presenza.

Alla domanda: “E’ vero che farai X Factor?”

Emis Killa risponde: “No, anche se mi sarebbe piaciuto. Mi sono proposto una volta ma non mi han ca*ato”.

E ce n’è anche una seconda, identica, alla quale Emis Killa risponde: “No, non so perché circola questa notizia”.

La notizia in effetti si è diffusa oggi senza una fonte ben precisa; è stata rilanciata da qualche sito web che ne ha dato per scontata la veridicità ma quel che sappiamo al momento sulla nuova giuria di X Factor è che verrà svelata domanda Alessandro Cattelan.

Le prime indiscrezioni in rete lasciano trapelare i nomi di Emma Marrone e di Mika – anticipazione di Davide Maggio. Si parla poi di Manuel Agnelli al tavolo dei giudici ma la notizia è emersa parallelamente a quella di Emis Killa, che si è rivelata priva di ogni fondamento.

Due, dunque, per il momento sono i nomi dei giudici di X Factor che possiamo considerare attendibili: quello di Mika, che finalmente torna in un talent show italiano, e quello della cantante Emma Marrone alla sua prima esperienza in giuria in un talent. Emma però ha già guidato una squadra del serale di Amici di Maria De Filippi negli scorsi anni, in qualità di coach e direttore artistico, sebbene non fosse in giuria nello stesso talent.