L’espressione più usata per lanciare una bomba è “show”, e in effetti lo show di Mika a X Factor 2021 è già cominciato. Ieri, durante la prima puntata della nuova stagione del talent show, il cantautore britannico si à lasciato andare in un’espressione colorita per definire uno dei generi musicali più controversi degli ultimi anni, specialmente in Italia.

È accaduto durante le prime Auditions e poco dopo l’esibizione di Versailles, artista che ha amalgamato i Nirvana più rabbiosi caricandoli di autotune. Quest’anno, ricordiamolo, la scelta degli autori di X Factor 2021 è quella di tenere fuori dal programma ogni etichetta, ogni stile e ogni categoria e per questo Mika ha voluto sottolineare la novità con un’espressione che ha innervosito Hell Raton.

Dopo l’esibizione di Versailles, che ha superato la prova, Mika ha parlato della trap come di un “genere che sta cambiando” ma che non va via. Subito dopo ha aggiunto: “Possiamo dire che la trap che abbiamo vissuto in questi anni è una me**a? Per fortuna sta andando via”.

A quel punto è intervenuto Hell Raton, che ha raddrizzato il tiro del collega: “Sarà la trap che hai ascoltato tu, perché nella trap degli ultimi anni c’è della roba decente”. Manuelito, inoltre, ha ricordato che anche l’inossidabile rocker Manuel Agnelli ha ammesso che alcuni materiali k-pop passatigli da lui stesso si sono rivelati interessanti.

Come si può notare, prescindere dai brani è molto difficile, in un mondo in cui dominano sempre le etichette che “aiutano” a catalogare un artista, una band o anche un singolo brano. La discussione tra Hell Raton e Mika a X Factor 2021 si è conclusa subito, ma c’è chi sostiene che la nuova edizione del talent show offrirà tante polemiche specialmente tra gli stessi giudici. Il battibecco tra Hell Raton e Mika a X Factor 2021, in ogni caso, ha acceso un dibattito sui social.