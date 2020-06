Ballando Con Le Stelle torna a settembre con una novità, confermato Il Cantante Mascherato 2

Ballando Con Le Stelle torna a settembre. Lo storico programma condotto da Milly Carlucci sarebbe dovuto andare in onda a marzo, ma l’emergenza Coronavirus ha fatto saltare la programmazione dell’intero palinsesto. Il recupero era già certo, con la nuova edizione ricollocata in autunno.

TvBlog è in grado di anticipare la data della prima, che sarebbe stata fissata nella prima serata del 12 settembre a cominciare dalle 20,40. Il programma di Milly Carlucci riconquista quindi la prima serata del sabato sera, dopo che si era pensato di risistemarlo al martedì.

Rai1 torna quindi in pista con un programma rodato e seriale, che va avanti da anni grazie a uno zoccolo duro di pubblico, da sempre affezionato alla competizione sulla pista di Ballando. La giuria è confermata nella formazione abituale, quindi con Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Il cast è quello che era stato annunciato, anche se sembra che sia stia lavorando a un nome molto forte con il quale arricchire la rosa dei concorrenti della prossima edizione di Ballando Con Le Stelle. Per il momento, non ci sono indiscrezioni sul nuovo nome, che potrebbe essere reso noto nelle prossime settimane.

10 le puntate che andranno a comporre la nuova edizione del programma targato Rai1, nelle quali non mancherà Paolo Belli e la sua band e Robozao, che si occupa dell’anteprima del programma con sfide impossibili imposte ai concorrenti in gara, che saranno accompagnati dai maestri storici del programma.

Si conferma anche la seconda edizione di Il Cantante Mascherato, ancora a conduzione Carlucci, che sembra essere piaciuto al direttore di rete Stefano Coletta. La nuova stagione del programma delle maschere sembra essere in programma per il mese di gennaio, così come è accaduto per la stagione di debutto della trasmissione in cui ha trionfato il Coniglio di Teo Mammuccari.