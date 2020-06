Vasco Rossi a Rimini tra vacanze e lavoro prima dello speciale su Modena Park

Vasco Rossi a Rimini dopo le sessioni di registrazione che ha tenuto per il lancio di nuova musica, quella che sarà un seguito naturale a Se Ti Potessi Dire. Il ritorno in radio sembra ancora lontano, ma il Kom ha deciso di staccare un attimo la spina e trasferirsi per qualche giorno in riviera, dove è stato preso d’assalto dai numerosi fan.

Rimini era anche la meta prescelta per le prove del tour che avrebbe dovuto avviare dal 10 giugno a Firenze, poi rimandato al 2021. In questi giorni di stop che trascorrerà in riviera, Vasco Rossi troverà anche il tempo di pensare al lavoro, attraverso il rilascio dell’intervista esclusiva che concederà a Giorgio Verdelli per lo speciale in onda su Rai1 il 1° luglio.

La notizia dell’arrivo di Vasco Rossi a Rimini è stata intercettata immediatamente dai fan che si sono precipitati all’uscita del Grand Hotel, nel quale sta soggiornando il Kom in questi giorni di vacanza. Come di consueto, il rocker di Zocca non ha lasciato a digiuno i suoi seguaci, concedendo selfie e autografi ai tanti irriducibili che si sono presentati sul posto.

Quelli che verranno saranno quindi mesi in studio, per Vasco Rossi, che ha parlato anche della possibilità di tornare con un album. Da Sono Innocente sono passati 6 anni, un tempo lunghissimo per i fan di Vasco Rossi che da molti anni attendono una prova di studio più articolata rispetto ai singoli degli ultimi tempi.

Il tour è stato rimandato al 2021, poiché sarebbe stato impossibile organizzare un tour senza la creazione di pesanti assembramenti. Tutte le date si terranno l’anno prossimo ma in date diverse rispetto a quelle annunciate per il 2020. Il Kom sarà quindi a Milano, Firenze, Imola e Roma, città nella quale chiuderà il giro dei Festival. I biglietti sono in prevendita su TicketOne, Vivaticket e in tutti i canali di vendita abilitati.