EMUI 11 su quali smartphone Huawei e Honor? Prima probabile lista

Su quali smartphone Huawei e Honor arriverà EMUI 11, il prossimo aggiornamento dell’interfaccia del produttore cinese in abbinamento ad Android 11? Per quanto adesso sia in ballo la distribuzione EMUI 10.1, è anche l’ora di proporre un primo più che probabile elenco di dispositivi che beneficeranno ancora di una nuova attualizzazione software.

L’elenco riportato in questo primo approfondimento non ha per nulla natura ufficiale. La condivisione della lista dei possibili telefoni interessati parte dal sito Huawei Central. La selezione dei dispositivi pronti a ricevere l’upgrade si basa su unico criterio: considerare i dispositivi più recenti ed escludere quelli che hanno già beneficiato di due o anche tre cicli di major update. Non si tratterebbe di una strategia diversa da quella già adottata dal produttore negli scorsi anni.

Per quanto riguarda gli smartphone Huawei e in particolare la serie Mate, EMUI 11 dovrebbe fare la sua comparsa su Mate 30, 30 Pro e 30 Pro 5G, 30 RS design Porsche, ma anche sui più vecchi Mate 20, 20 Pro, 20 X 4G e 5G, Mate X e Mate Xs.

Sempre l’aggiornamento EMUI 11 dovrebbe giungere anche su tutta la serie P40 appena lanciata e sui Huawei P30 , P30 Pro e P30 Pro News Edition. Stesso destino dovrebbe toccare ai P30 Lite New Edition. Ancora, la lunga lista di device della serie Nova pronta ad un nuovo salto software dovrebbe includere tutti i Nova 7, 7 SE e 7 Pro, i Nova 6 e 6 5G, i Nova 5, 5T, 5 Pro, 5Z, 5i e 5i Pro.

Sempre per il brand Huawei, tra i dispositivi Enjoy con EMUI 11 ci sarebbero gli Enjoy Z 5G, 10e e 10 Plus e 10S. Un riferimento al segmento tablet, dovrebbero beneficiare dell’update i MatePad Pro 4G e 5G, MatePad e i MediaPad M5.

Chiarito il discorso EMUI 11 per smartphone Huawei, a quali Honor toccherà invece la controparte Magic 4 basata sempre su Android 11? Il successivo upgrade dovrebbe toccare a Honor 30, Honor 30 Pro, Honor 30 Pro +, Honor 30S e ancora Honor V30, V30 Pro e Honor V20. Spazio anche a Honor 20, 20 Pro, 20S, Honor 20 Youth Edition / 20 lite, Honor 9X e Honor 9X Pro.