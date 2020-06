Tutti gli ospiti di Dear Class Of 2020 da Lady Gaga a Beyoncé: come seguire dall’Italia

Sono annunciati gli ospiti di Dear Class Of 2020, evento che sarà trasmesso il 7 giugno su YouTube Originals a cominciare dalle 21 ora italiana. Gli artisti coinvolti nell’evento terranno una serie di discorsi per i laureandi che stanno per concludere il loro percorso di studi nei collage più famosi del mondo.

Per la prima volta, l’evento si terrà in streaming e potrà contare su alcuni dei nomi più importanti della musica mondiale, a cominciare da Lady Gaga che ha appena rilasciato il nuovo album Chromatica, a quattro anni dalla sua ultima prova in Joanne.

Tra le stelle dell’evento ci sarà anche Chris Martin, che canterà la cover di Beautiful Day degli U2 che ha interpretato con altri 8 artisti e prodotta dal Finneas, il fratello di Billie Eilish. La giovane artista è presente nel cast dell’evento. Non solo artisti musicali ma anche volti noti del mondo dello spettacolo, nel cast, come i conduttori Stephen Colbert e Jimmy Kimmel oltre all’ex Presidente USA Barack Obama e l’ex first lady Michelle.

L’evento sarà trasmesso su YouTube a cominciare dalle 21 e sarà suddiviso in quattro parti, con l’apertura affidata a Lizzo. La data era stata fissata per il 6 giugno, ma l’evento è stato rimandato per non farlo coincidere con il George Floyd Memorial Service.

I contributi degli artisti sono stati registrati nelle settimane appena trascorse e nel segno dell’amicizia, della resilienza e della solidarietà, così come si legge nella nota di presentazione dell’evento.

Scaletta Dear Of Class 2020