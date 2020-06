Fear The Walking Dead 5 debutta su MTV con un doppio episodio e Alicia e Morgan a caccia dei sopravvissuti

Dopo tanta attesa finalmente Fear The Walking Dead 5 debutta su MTV oggi, 6 giugno, con due episodi, i primi, in cui Alicia e Morgan vanno a caccia di sopravvissuti dopo quello che è successo nel finale della quarta stagione. Per un momento abbiamo creduto che il crossover con The Walking Dead potesse avvenire nella quarta stagione in modo chiaro e “affollato” con la voglia di Morgan di partire alla volta di Alexandria inseme al gruppo ma il piano poi è cambiato per via di Martha quella che si rivela il vero personaggio flop della stagione. E adesso?

Nel finale della quarta stagione, nel tentativo di eliminare i vaganti presenti fuori, Althea ha colpito l’autocisterna mandando tutto in rovina salvo poi cambiare le carte in tavola quando alla stazione di servizio arriva Morgan portando tutti in salvo. In quel momento la sorte di Martha sembra ormai segnata soprattutto quando il nostro protagonista pensa di dover tornare indietro evitando di partire per Alexandria.

Ecco il trailer della serie:

Fear The Walking Dead 5 finalmente tornerà in onda anche in Italia a distanza di un anno dal debutto americano rivelando cosa è successo dopo a Morgan e al suo gruppo a caccia di superstiti contando sui diari ritrovati nel finale della quarta stagione. Dove troveremo Morgan e i suoi e cosa è successo da allora?

Ad andare in onda questa sera su MTV saranno i primi due episodi dal titolo “Siamo qui per aiutare” e “Il dolore che potrai incontrare” a partire dalle 23.40 (programmazione un po’ ostica visto che si arriverà all’una di notte se non oltre) con un disastro aereo destinato a fare vittime illustri e trasportarci in una nuova era. Il primo episodio dello spin-off ci presenterà Dylan e suo fratello maggiore Max che si trovano a caccia di cervi quando un aereo si schianta proprio nel bosco in cui si trovano.

A bordo c’era il gruppo di superstiti, guidati da Morgan, pronti ad andare alla ricerca di un uomo, Logan, con cui avevano comunicati via radio. I nostri protagonisti usciranno indenni da questo incidente? A complicare le cose ci penserà la location, una zona radioattiva metterà le vite di tutti a rischio.