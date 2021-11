Maggie Grace lascia Fear The Walking Dead 7? La risposta al momento sembra essere proprio di sì ma con Althea i fan non possono mai stare tranquilli e chi segue la serie sin dall’inizio lo sa bene. Non è la prima volta che vediamo Al uscire di scena ma, per il momento, sembra essere proprio l’ultima.

La bella protagonista dello spin-off di The Walking Dead prima di andare via ha promesso a Morgan che si vedranno alla fine della strada e questo lascia intendere ad un altro possibile ritorno come guest star proprio come è stato in questi ultimi due anni, ma cosa le è successo? Alla fine sembra che Althea abbia seguito i consigli di Morgan in un episodio, quello in onda qualche ora fa negli Usa, che richiama fortemente quello che li ha messi insieme per la prima volta.

Per Althea è arrivato il momento di capire che lei fa parte della storia e non può più limitarsi a raccontare le storie degli altri soprattutto visto che spesso finisce per esserne coinvolta. Lo ha fatto con Morgan e i suoi e poi anche con Isabelle e proprio con quest’ultima che si chiude il cerchio intorno al personaggio di Maggie Grace che lascia Fear The Walking Dead 7 scegliendo le persone e la sua storia.

ATTENZIONE SPOILER!

L’episodio dal titolo Reclamation di Fear The Walking Dead 7 termina con Al e Isabelle che si riuniscono in una capanna nelle Great Smoky Mountains, dove il soldato AWOL CRM sta guardando la registrazione della sua rottura con Al e sta distruggendo la sua macchina fotografica, Al smette di inseguire la storia per scappare con Isabelle e vivere la sua storia in prima persona con buona pace di Morgan che è costretto a perdere ancora la sua spalla, cosa succederà adesso nella serie? Siamo sicuri che questo slancio potrebbe spingere Morgan a salire un altro gradino nella sua stoia personale.