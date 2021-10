Mentre i fan cercano ancora di metabolizzare il finale di metà stagione di The Walking Dead, c’è chi è pronto a concentrarsi su Fear The Walking Dead 7 in onda alla domenica sera negli Usa. Proprio qualche ora fa lo spin-off ha iniziato la sua corsa all’insegna di zombie radioattivi e di tutti i pericoli che questo implica per i sopravvissuti.

ATTENZIONE SPOILER!

In “The Beacon”, nella terra desolata irradiata bombardata da dieci testate nucleari, Will cerca gli scarti provando a stare lontano da due nuovi tipi di vaganti: quelli meno dannosi uccisi dalle esplosioni e quelli più pericolosi che sono morti a causa delle radiazioni. Come se questo non bastasse, un’altra minaccia è apparsa all’orizzonte ovvero il nuovo misterioso gruppo, gli Stalkers, persone con maschere antigas e tute ignifughe che spogliano i morti.

Quando Will e Victor Strand partono alla ricerca di Alicia Clark tengono gli occhi aperti visto che il primo ha visto gli Stalker avvicinarsi di soppiatto ai morti e spogliarli dei loro abiti lasciando dietro di sé corpi nudi per ragioni che conosceremo solo più avanti nel corso della stagione, ma che fine ha fatto Alicia?

Teddy, il leader della setta clandestina, ha visto Alicia come un “inizio” e l’ha rinchiusa in un rifugio antiatomico sotto il Franklin Hotel in modo che potesse sopravvivere e “ricostruire il mondo” una volta fuori, questo è il suo piano ma Will e Strand, mesi dopo le ricadute dell’apocalisse nucleare zombie, sono pronti a cercarla e riportarla a ‘casa’, questo significa scontrarsi con i nuovi nemici arrivati a pestare loro i piedi?

Fear The Walking Dead 7 prende il via da qui dando il via ad una stagione che si annuncia sconvolgente e ricca di colpi di scena, è arrivato il tempo per qualcun di lasciare la serie per sempre?