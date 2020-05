Fear The Walking Dead 5 su MTV a Giugno: la serata e l’orario scelti piaceranno ai fan?

E finalmente abbiamo una data ufficiale per il debutto di Fear The Walking Dead 5 su MTV. Da un anno ormai i fan attendono con ansia di sapere quale sarà il destino della serie, soprattutto adesso che sulla sesta stagione si è stesa un’ombra di dubbi e ritardi a causa della Pandemia, ma finalmente l’attesa è finita e la rete ha confermato che i nuovi episodi della serie spin-off di The Walking Dead andranno in onda tra qualche giorno e, in particolare, a partire dal 6 giugno.

Nessun errore, avete capito bene. Fear The Walking Dead 5 sbarcherà in chiaro su MTV al sabato sera, posizione un po’ scomoda per il pubblico giovane che segue la serie, e, come se non bastasse, a partire dalle 23.40. A confermare la messa in onda è stata la stessa rete che, raggiunta da noi ha risposto con un chiaro: “Da sabato 6 giugno alle 23.40. Grazie di averci scritto!”.

A quanto pare, quindi, questa volta non ci sono dubbi sul debutto in chiaro di Fear The Walking Dead 5 su MTV anche se la paura dei fan rimane dopo quello che è successo in questi mesi. La rete ha più volte annunciato la messa in onda salvo poi ritrattare e rimandare tutto a data da destinarsi, questa volta possiamo davvero illuderci che tutto andrà secondo i piani?

Ecco il trailer della quinta stagione della serie:

La quinta stagione della serie è andata in Usa proprio lo scorso giugno 2019 per un totale di 16 episodi che in Italia sono ancora inediti visto che il primo passaggio è esclusiva di MTV che, però, non ha confermato se la visione sarà limitata ad un solo episodio a settimana o se dobbiamo attenderci il bis visto il ritardo della messa in onda. Questo sarà l’unico modo per i fan della serie e dell’intero universo di The Walking Dead di consolarsi per un bel po’ di mesi visto che la sesta stagione tarderà ad arrivare per via dell’emergenza Coronavirus che non ha permesso la conclusione delle riprese.

Al suo posto, nei prossimi mesi, potrebbe andare in onda The Walking Dead: World Beyond (molto probabilmente in onda tra settembre e ottobre), altro spin-off dell’universo di TWD, e allietare così i fan che dovranno fare a meno dei loro show preferiti almeno fino al prossimo autunno. Fino a quel momento, MTV è arrivata in nostro soccorso, o almeno si spera.