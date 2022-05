Un altro brutto colpo per i fan dell’universo di The Walking Dead: Alycia Debnam-Carey lascia Fear the Walking Dead. Con uno straziante messaggio social al termine del penultimo episodio dal titolo Amina, un altro membro dei Clark lascia la serie dicendole addio dopo sette anni di onorato servizio. Lacrime polemiche da parte dei fan non mancano ma l’attrice ci ha tenuto a precisare che è ‘l’ora di andare avanti’ anche per lei.

Con l’episodio si conclude anche il percorso di Alicia che ha trascorso questa stagione soffrendo i postumi di un morso di zombi e di un’infezione sempre incerta su quanto tempo le resta da vivere. Alla fine ha deciso di rimanere in una zona di ricaduta radioattiva per salvare altri sopravvissuti uscendo così di scena salutando poi tutti sui social confermando di voler trovare nuove opportunità e affrontare nuove sfide, pronta a ritagliarsi un nuovo capitolo.

“Da dove cominciare…Non sarò mai in grado di esprimere appieno il tipo di viaggio che ho fatto lavorando alla serie per così tanto tempo. Mi ha regalato tanto. È stato il più straordinario campo di allenamento come attore in cui mi è stata data la possibilità di crescere e imparare… È stato emozionante, stimolante, divertente, difficile e stimolante… è agrodolce ma è l’ora”.

Alycia Debnam-Carey lascia Fear the Walking Dead dopo 7 anni e 100 episodi e adesso per lei è arrivato il momento di “espandersi e crescere ulteriormente”. L’attrice è stata protagonista dello spin-off di The Walking Dead sin dall’episodio pilota, a maggio è stata scelta per il ruolo principale della prossima serie di Hulu Saint X , che sarà girata nella Repubblica Dominicana mentre i suoi compagni di viaggio continueranno a rimanere sul set di Fear The Walking dead per mettere insieme i nuovi episodi.