Rapida soluzione ai problemi di Vodafone TV per avvio lento del box

Non sono per nulla isolate le segnalazioni da parte degli utenti che stanno riscontrando problemi con la Vodafone TV. In particolare, dopo un recente aggiornamento da remoto effettuato dalla compagnia telefonica, ho notato un avvio estremamente lento del box. Se da un lato l’applicazione su altri dispositivi non ha mai dato grattacapi particolari, la vicenda aveva sollevato non poche perplessità tra gli utenti già a fine maggio, come del resto vi avevo anticipato attraverso un articolo a tema.

Consigli per risolvere problemi alla Vodafone TV sull’avvio lento

Visto che da un po’ di tempo a questa parte sto provando il servizio, ho contattato l’assistenza via chat per provare a risolvere i problemi di avvio lento per la Vodafone TV. Un’operazione semplice e, a quanto pare, un’anomalia che in alcuni casi si è presentata a causa di una modifica automatica alle impostazioni del box dopo il suddetto aggiornamento. Vi riporto qui di seguito lo scambio di messaggi:

Cliente: Da un paio di settimane l’avvio della Vodafone TV, tramite Vodafone Station, è lentissimo. So che ci sono stati problemi con l’ultimo aggiornamento. Ci state lavorando? Quando dovrebbe essere risolto il bug?

Ogni avvio richiede almeno un paio di minuti, se tutto va bene. Schermata nera, poi apparizione del logo Vodafone (bianco, non rosso) su sfondo nero. Prima diventava subito bianca e si avviava in pochi istanti e spia della Vodafone Station che diventa rossa lampeggiante.

Assistenza Vodafone: Prego di verificare che l’opzione stand by sia attiva o disattivata. Se è attivo la deve disattivare, direttamente dal box andando su impostazioni e modalità stand by.

Effettivamente, seguendo questo percorso, ho notato che l’opzione stand by si sia attivata automaticamente tra le impostazioni della Vodafone TV dopo l’aggiornamento di cui vi parlavo. Disattivandola, i tempi di avvio si sono accorciati notevolmente. Avete provato?