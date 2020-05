I riscontri sui problemi Vodafone TV a maggio comuni: avvio lento e non solo

Sono frequenti e non isolati i problemi alla Vodafone TV a maggio 2020. Qualche mese fa vi ho parlato di un’anomalia riguardante l’incapacità dell’apparecchio di collegarsi alla rete, con tutti i riscontri del caso da parte dell’assistenza, mentre questo mercoledì ho avuto modo di approfondire un’altra anomalia. Andiamo per gradi, perché le segnalazioni sono molteplici e allo stato attuale credo si possano in qualche modo isolare quelle più frequenti, alla luce di un upgrade a quanto pare critico.

I problemi alla Vodafone TV più frequenti oggi 20 maggio

Ad esempio, c’è chi sta provando ad installare un aggiornamento che la piattaforma ritiene disponibile per Vodafone TV. Puntualmente, quando si arriva al momento decisivo, compare il messaggio “aggiornamento software fallito. Codice errore 030c”. Ci sono poi anomalie riguardanti anche le impostazioni dell’audio, con alcune scelte che non vengono recepite dall’apparecchio. Di conseguenza, si rimane coi settaggi precedenti, indipendentemente da cosa abbiate deciso.

Il problema Vodafone TV più frequente, che ho avuto modo di testare in prima persona, riguarda però l’avvio del dispositivo. Più di un minuto di attesa, spia che alterna luce bianca e rossa, poi primi istanti post lancio in cui la fluidità appare un lontano ricordo. Solo in un secondo momento tutto inizia a funzionare regolarmente. Provando a contattare l’assistenza, si creano due momenti particolarmente importanti.

Da un lato, la voce registrata annuncia subito che i tecnici siano consapevoli degli attuali problemi relativi alla Vodafone TV. Una volta entrati in contatto con un operatore, poi, viene confermato che un recente aggiornamento abbia creato anomalie impreviste. Si lavora per la risoluzione di questi bug, ma al momento non ci sono tempistiche in merito. Anche a voi sono capitati problemi del genere? Ditecelo con un commento qui di seguito, in attesa di un segnale concreto dall’operatore.