Assai diffusi problemi Vodafone TV con app Now TV il 17 dicembre: orario ripristino dall’Assistenza

Sono molto diffusi i problemi per gli utenti Vodafone TV, soprattutto tra coloro che stanno cercando di collegarsi all’app Now TV tramite il televisore dove hanno collegato l’apposito decoder inviato dalla compagnia telefonica. Dopo aver riportato alla vostra attenzione alcuni dettagli inerenti le offerte dell’operatore qualche settimana fa, dunque, oggi 17 dicembre bisogna analizzare più da vicino il disservizio che sta colpendo i clienti e che il sottoscritto ha potuto constatare in prima persona.

Quali utenti colpiti dai problemi Vodafone TV e Now TV oggi

Partiamo col circoscrivere i problemi Vodafone TV questo mercoledì. Come ben sapete, chi è abbonato a Now TV può utilizzare l’app non solo tramite il televisore al quale è stato collegato il decoder, ma anche a bordo di altre Smart TV, oltre ovviamente agli smartphone. In questi ultimi due casi, non dovreste avere particolari problemi a collegarvi ai canali Sky che rientrano nel pacchetto sottoscritto, almeno stando al test che ho condotto pochi minuti fa.

Discorso differente con il televisore principale. La prima installazione della Vodafone TV, infatti, avviene proprio con il dispositivo al quale avete agganciato il decoder. In questo caso, per collegarsi ai canali Sky, dovrete dunque accedere all’apposito canale HDMI e quindi all’interfaccia classica di Vodafone TV. Proprio a questo punto, oggi 17 dicembre, si stanno verificando problemi accedendo a Now TV.

Dapprima l’app vi richiede nuovamente la password, per poi fornire il messaggio di errore dopo circa 30 secondi su “pagina sconosciuta”. Ebbene, sappiate che non siete gli unici, in quanto l’operatore mi ha confermato la grossa diffusione dei problemi Vodafone TV descritti in questo frangente. L’Assistenza afferma che tutto dovrebbe essere ripristinato entro le 23 di oggi. Staremo a vedere se la promessa verrà mantenuta o meno, ma nel frattempo potrete guardare Sky solo tramite device compatibili con Now TV, lì dove non avete collegato il vostro decoder.