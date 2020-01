Mancata connessione internet con Vodafone TV: soluzione alternativa ai problemi

Tra i problemi più frequenti con Vodafone TV, abbiamo senza ombra di dubbio quelli relativi alla mancata connessione ad internet riscontrata dalla piattaforma. Alcune settimane fa, sulle nostre pagine, avevamo già affrontato una questione simile, ma in quel frangente si era trattato di un’anomalia server diffusa, risolta poi nel giro di un paio d’ore. Oggi 2 gennaio, invece, voglio portare alla vostra attenzione una vicenda che ho avuto modo vivere sulla mia pelle e che mi ha rubato una mezz’oretta abbondante. Magari, in futuro, risolverete più velocemente grazie a questa testimonianza.

Risoluzione dei problemi di connessione con Vodafone TV

Cerchiamo in primis di mettere a fuoco il contesto specifico in cui potrebbero presentarsi problemi di connessione per la vostra Vodafone TV. Si tratta di circostanze specifiche, in cui ad esempio l’app Now TV, al suo interno, dovrebbe funzionare regolarmente tramite smartphone, oppure attraverso altri televisori dove siete soliti sfruttare il vostro abbonamento tramite app. E senza decoder. Insomma, una questione da circoscrivere unicamente al dispositivo dove abbiamo agganciato l’apposito decoder.

L’anomalia vera e propria consiste nel fatto che, mentre in altri ambienti il televisore risulterà connesso alla vostra rete di casa, l’errore lo riscontrerete unicamente con l’interfaccia della vostra Vodafone TV. Qualsiasi intervento manuale, all’interno delle impostazioni, potrebbe rivelarsi inefficace. Dopo 30 minuti a contatto con l’assistenza, mi è stato suggerito di staccare l’alimentatore dal decoder e di riagganciarlo dopo circa un minuto.

Così facendo, i problemi di connessione per la Vodafone TV sono svaniti nel nulla. A detta dell’operatore, possono essere anomalie che si verificano in seguito ad aggiornamenti effettuati da remoto dall’operatore. Fatemi sapere con un commento a fine articolo se avete riscontrato problemi simili con la vostra Vodafone TV, ma soprattutto se li avete risolti come vi ho illustrato oggi 2 gennaio, in modo da inquadrare al meglio la vicenda.