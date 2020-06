Esce Una Canzone Come Gli 883, l’inno multigenerazionale di Max Pezzali e Lo Stato Sociale con la DPCM Squad

Da oggi è disponibile Una Canzone Come Gli 883, il brano della DPCM Squad, il gruppo nato durante il lockdown per sostenere i professionisti del mondo della musica.

Max Pezzali e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale hanno presentato la DPCM Squad in anteprima a EPCC da Alessandro Cattelan e annunciato la collaborazione nel brano Una Canzone Come Gli 883, disponibile da oggi in radio e in digitale con Warner Music.

Un inno multigenerazionale nel quale appaiono personaggi e slogan tratti dalle canzoni di successo degli 883, scritto da Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.

Nel brano compaiono CIMINI, EUGENIO IN VIA DI GIOIA, FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, MARCO GIALLINI, J-AX, JAKE LA FURIA, EMIS KILLA, LA PINA, PIERLUIGI PARDO, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, NICOLA SAVINO.

La produzione della canzone è stata affidata a Boss Doms, il videoa Tito Faraci e Roberto Recchioni, due star del fumetto, affiancate dal noto regista Giorgio Testi. La copertina è stata realizzata da Paolo “Ottokin” Campana che si è anche occupato della creazione del logo di DPCM Squad.

Tutti i proventi del brano andranno in beneficenza: il progetto supporta infatti l’iniziativa di Spotify COVID–19 Sosteniamo La Musica, il fondo lanciato in tutto il mondo per sostenere i lavoratori della filiera musicale in difficoltà economica a causa del blocco dei concerti dovuto al Coronavirus.

Tranquillo siam qui noi filosofi playboy

zerbini alle otto e mezza puntuali al bar

lei sicuro non verrà, lei sicuro non ci sta

tacchi a spillo e sguardo da star

e gli amici che ti vedono con lei

sanno già che il gol tu non lo segnerai

l’ultimo passaggio non lo azzecchi mai

ora e sempre pedalare e caz*i tuoi

tutti con i culi a terra e i Roy Rogers come jeans

è una quotidiana guerra, Cisco versami una Pils

E le tipe non capiscono gli anni d’oro che svaniscono

le menate son da panico per me che vado quasi al massimo

persi sulla provinciale con le birre e il temporale

senza donne da chiamare

cuore, sfiga e pedalare

queste son le notti da ricordare

Tranquillo siam qui noi con il mito di Happy Days

parcheggiati un’ora prima sotto casa di lei

che parlerà con noi, che si farà il DJ

lasciandoci la pasta al forno dei suoi

in provincia nella nebbia e con il freddo che fa

qualcuno va come una scheggia in moto in due

e forse si salverà

tutti amici delle donne che non ci staranno mai

sta sereno hai un bel rapporto e non lo rovinerai

E le tipe non capiscono gli anni d’oro che svaniscono

le menate son da panico per me che vado quasi al massimo

persi sulla provinciale con le birre e il temporale

senza donne da chiamare

cuore, sfiga e pedalare

queste sono le notti da ricordare

queste sono le notti da

Un’estate caldissima, l’Inter e la Nazionale

un caffè, una sigaretta e un Uomo Ragno di quartiere

e se non sarà bellissima almeno è una botta sicura

era la mia ignoranza adesso è la tua cultura

Cisco stappa l’ultima e si va

e passa la paura

queste sono le notti da ricordare

E le tipe non capiscono gli anni d’oro che svaniscono

le menate son da panico per me che vado quasi al massimo

persi sulla provinciale con le birre e il temporale

senza donne da chiamare

cuore, sfiga e pedalare

queste sono le notti da ricordare