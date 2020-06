Torna anche nello store Iliad il nuovo iPhone SE 2020: prezzo a confronto con Amazon

Si parla nuovamente di iPhone SE 2020 a prezzo interessante, anche se è giusto premettere che quelli trapelati nelle ultime ore siano solo dei leggeri sottocosto rispetto al modo in cui il device ha approcciato il mercato nelle ultime settimane. Dopo aver esaminato non molto tempo fa la questione relativa al ritorno delle scorte disponibili all’interno di Amazon, infatti, oggi 4 giugno registro la nuova disponibilità per il modello tramite Iliad. Una promozione che potrebbe attirare l’attenzione degli utenti potenzialmente interessati al prodotto.

Il nuovo prezzo per iPhone SE 2020 tramite Iliad

In particolare, ci sono due aspetti che voglio portare alla vostra attenzione questo giovedì. Il primo si riferisce proprio alla nuova disponibilità dello stesso iPhone SE 2020 su Iliad. L’operatore, come tutti sanno, da alcuni mesi a questa parte consente anche di acquistare i dispositivi di ultima generazione che sono stati concepiti da Apple. Solitamente, avete a disposizione la doppia chance relativa all’acquisto tramite le rate della compagnia telefonica, o attraverso un costo fisso.

Le cose non cambiano con iPhone SE 2020. Secondo le informazioni raccolte in queste ore, infatti, sappiamo che il dispositivo viene proposto da Iliad con un esborso pari a 489 euro in un’unica soluzione. In alternativa, potrete procedere anche con il saldo di trenta rate mensili da 13 euro, al quale dovremo aggiungere un costo di 99 euro da pagare nel momento in cui decideremo di conferma l’ordine in questione.

Nuovo Apple iPhone SE (64GB) - nero Display Retina HD da 4,7"

Resistente alla polvere e all’acqua (1 metro fino a 30 minuti, IP67)

Come acquistare un iPhone SE 2020 tramite Amazon

Nel caso in cui doveste essere propensi all’acquisto del nuovo iPhone SE 2020 tramite Amazon, il risparmio sarà risicato e in linea con quello che avete osservato tramite Iliad. Trovate tutte le informazioni del caso tramite il box che ho fissato poco fa. A questo punto potete scegliere liberamente la soluzione più vicina alle vostre necessità.