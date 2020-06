J-Ax ad Amici Speciali con Una Voglia Assurda nella finale tutta in blu

J-Ax ad Amici Speciali presenterà il nuovo singolo dal titolo Una Voglia Assurda. L’appuntamento è su Canale 5, in diretta, domani sera, venerdì 5 giugno.

Si contenderanno la vittoria di Amici Speciali i 4 finalisti scelti nel corso della semifinale. Si tratta di Irama e Michele Bravi per il canto e di Alessio Gaudino e Umberto Gaudino per il ballo. Quest’ultimo subentrato a Stash e ai The Kolors che hanno rinunciato ieri al loro posto nella finalissima.

Nulla di perso per i The Kolors che saranno comunque presenti nella finale, che schiera tutti e 12 i concorrenti. I 4 finalisti sono in gara, i restanti 8 sono fuori gara ma potranno comunque esibirsi a supporto dell’uno o dell’altro finalista.

Amici Speciali apre le porte degli studi anche ad un ospite. Per la puntata finale del nuovo format di Canale 5 Maria De Filippi schiera il rapper J-Ax che presenterà dal vivo il nuovo brano, già in radio, Una Voglia Assurda.

La voglia assurda di cui parla J-Ax è quella di tornare alla normalità dopo il lockdown dovuto al Coronavirus. Quando l’Italia inizia la Fase 3 della pandemia, in radio risuona un brano che ci fa ballare e cantare sulla base di tutto ciò di cui abbiamo davvero “una voglia assurda”, principalmente quella di stare tra la gente.

Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato sono i giudici in studio che voteranno le esibizioni dei 12 concorrenti.

Per le radio saranno presenti Federica Gentile, Daniela Cappelletti, Anna Pettinelli ed Alessandro Sansone.

In studio anche Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

I concorrenti di Amici Speciali

Categoria canto

The Kolors – finalista che rinuncia al posto

Irama – finalista

Michele Bravi – finalista

Alberto Urso

Giordana Angi

Gaia Gozzi

Random

Categoria ballo

Gabriele Esposito

Andreas Muller

Umberto Gaudino – finalista

Javier Rojas

Alessio Gaudino – finalista