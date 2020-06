Stash e i The Kolors rinunciano alla finale di Amici Speciali: ostacolano la vittoria di Michele Bravi

Stash e i The Kolors rinunciano alla finale di Amici Speciali e lo annunciano in un video pubblicato sui social del programma.

A poche ore dalla finalissima del nuovo format di Maria De Filippi, i più forti dei 12 concorrenti decidono di autoeliminarsi. Il programma che ha messo in luce il grande talento del gruppo e le doti di Stash Fiordispino, a livello artistico e personale, la sua simpatia e la sua presenza scenica, era in realtà stato architettato per far tornare in luce Michele Bravi dopo il periodo di buio causato dall’incidente stradale di cui si è parlato a sufficienza negli scorsi mesi.

Durante la semifinale di Amici Speciali, Michele Bravi si commuove nel ricordare il momento in cui ha chiesto aiuto a Maria De Filippi e quello in cui la conduttrice gli ha teso la mano ma non basta evidentemente. Allora ad Amici Speciali si autoelimina l’unico concorrente che ha intralciato il risplendere incontrastato di Michele Bravi e che avrebbe messo a rischio la sua vittoria.

Perché Amici Speciali, è sempre più chiaro, lo deve vincere Michele Bravi.

Quindi oggi, dopo tre puntate in cui i The Kolors hanno dimostrato di essere nettamente superiori a tutti gli altri cantanti e di portare sul palco una carica energetica esplosiva con suoni da invidia e voci impeccabili, quando tutto sembra giocare a loro favore, occorre mettere un freno perché sono proprio loro sono gli unici a mettere a rischio la vittoria scontata di Michele Bravi.

Michele Bravi deve vincere: è questa la missione velata di Amici Speciali. Si presenta con un pezzo sussurrato, in punta di piedi, una ballata dal titolo La Vita Breve Dei Coriandoli, che conquista tutti al primo ascolto ma non basta. Forse è stata sopravvalutata la potenza di quella canzone, poco adatta al rumore del contesto televisivo, e da Amici Speciali arriva la notizia che riporta automaticamente il trofeo nelle mani di Michele Bravi.

I The Kolors si ritirano e Amici Speciali si conferma il format più nonsense in assoluto della TV odierna.

Del resto è un programma a scopo benefico e di beneficenza, in termini di visibilità, ne ha più bisogno di tutti Michele Bravi.

Stash, quindi, elegantemente rinuncia spiegando di aver già avuto opportunità da quel trofeo. A scegliere il quarto finalista saranno i tre già annunciati: Alessio Gaudino, Irama e Michele Bravi.

