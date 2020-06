Uno sfondo manda in crash i Samsung Galaxy oggi 1 giugno: quale evitare

Ci sono importanti conferme in queste ore sul fatto che uno sfondo specifico mandi in crash i Samsung Galaxy una volta applicato ai device. Di recente ci siamo soffermati soprattutto sulle principali offerte che sono state messe a disposizione del pubblico italiano a proposito del produttore coreano, come quella molto interessante di Amazon per il Samsung Galaxy S20 secondo quanto proposto nella giornata di ieri, ma a quanto pare bisogna guardare avanti e concentrarsi anche sui modi per evitare spiacevoli sorprese.

Come riconoscere lo sfondo che manda in crash i Samsung Galaxy

Qualche dettaglio in più su questa vicenda ci viene proposto da Gizchina. Quali sono i potenziali effetti per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy e che, al contempo, decidono di applicare uno sfondo simile a quello dell’immagine che trovate ad inizio articolo? A detta della fonte, la prospettiva è che alcuni prodotti si possano bloccare, mentre altri hanno avuto un problema di riavvio costante ed hanno presentato agli utenti una schermata nera.

Come nasce questa situazione per i possessori di un Samsung Galaxy? Al momento, la tesi più autorevole sembra essere quella di Dylan Roussel di 9to5google, secondo cui il bug diventato noto oggi 1 giugno riguarda prevalentemente lo spazio colore di tale immagine. Il motivo? Di solito Android tende visualizzare un’immagine con spazio colore sRGB, ma a quanto pare quella dello sfondo che manda in crash gli smartphone in questione utilizzerebbe RGB.

Alcuni utenti affermano che anche i telefoni Google Pixel mostrano questo problema. Insomma, allo stato attuale dei fatti, non è da escludere che oltre ai Samsung Galaxy, anche altri produttori possano andare incontro ad un problema di questo tipo. Mentre OnePlus appare immune, resta da capire se Huawei sia capace o meno di tenersi fuori dalla vicenda riportata stamane.