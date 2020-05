Si risparmiano 150 euro con Amazon per il Samsung Galaxy S20 il 31 maggio

Occasione davvero niente male quella alla quale stiamo andando incontro in queste ore per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un Samsung Galaxy S20. Dopo le considerazioni condivise coi nostri lettori nei giorni scorsi, soprattutto a proposito dell’andamento delle vendite per il top di gamma 2020 rispetto al suo predecessore, è chiaro che il contesto generale in cui tutti noi ci troviamo dopo l’emergenza Coronavirus imponga delle scelte commerciali più aggressive. Questione a quanto pare percepita da Amazon, almeno stando alla promozione lanciata questa domenica.

Il prezzo aggiornato per il Samsung Galaxy S20 su Amazon oggi 31 maggio

In effetti, dando uno sguardo rapido alle medie del web, l’offerta che oggi Amazon ci propone per l’acquisto di un Samsung Galaxy S20 è di quelle interessanti. In particolare, oggi 31 maggio potete procedere con l’acquisto dello smartphone tramite un esborso di 775 euro. Si tratta di una delle migliori proposte disponibili sul web, in attesa di capire quale sarà l’evoluzione del prezzo per il top di gamma Android in seguito alla crisi innescata a 360 gradi dal Covid-19.

Samsung Galaxy S20+ Smartphone, 4G, Display 6.7" Dynamic AMOLED 2X, 4... Prova lo Space Zoom 30X per cogliere dettagli che rischiavi di...

Con i 64 MP di risoluzione di Galaxy S20+ avrai a disposizione milioni...

Fate molta attenzione, come sempre rammento in questi casi, in quanto il prezzo del Samsung Galaxy S20 potrebbe essere oggetto di variazioni già questa domenica, a seconda dell’impatto che un’offerta del genere avrà sul pubblico italiano. Non escludo, infatti, che l’abbassamento del prezzo possa portare ad una rapida risalita della domanda, generando in questo modo un rapido rialzo del costo per lo smartphone Android.

Non resta che esaminare la reazione del pubblico italiano alla nuova offerta per il Samsung Galaxy S20, in seguito alla promozione concepita da Amazon. Sarà sufficiente per dare una spinta importante alle vendite di questo prodotto? Staremo a vedere quali saranno le oscillazioni di prezzo nel corso delle prossime ore. Fateci sapere che ve ne pare.