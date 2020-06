A tutta sicurezza il Huawei Mate 20 Lite con la nuova patch 203

Il Huawei Mate 20 Lite non può dirsi per nulla un dispositivo già in pensione, nonostante la sua anzianità commerciale sul mercato. Il modello della serie Mate 20, oramai del lontano 2018, sta cominciando a ricevere proprio in queste ore un nuovo aggiornamento. Non si tratta di un’update con nuove funzione (sarebbe quasi utopico crederlo possibile) ma di un rilascio per la sicurezza del dispositivo pure importante.

Il Huawei Mate 20 Lite comincia a ricevere ora la patch di sicurezza del mese di maggio che ci siamo appena lasciati alle spalle. Il pacchetto ora in distribuzione è siglato con build 10.0.0.203. Naturalmente la versione software del dispositivo è sempre la EMUI 10 e le dimensioni del pacchetto sono abbastanza esigue e non superano i 104 MB.

Se l’update di cui si parla in questo approfondimento serve esclusivamente per migliorare la sicurezza del telefono, quanti fix sono stati messi in campo dagli sviluppatori? Gli esperti hanno messo riparo a due vulnerabilità di natura critica, ulteriori 22 di elevata complessità e per finire gli ultimi 2 a carattere medio.

La distribuzione del firmware 203 con patch di sicurezza di maggio è appena partita e potrebbe ritardare di qualche giorno su alcuni esemplari. In attesa dell’arrivo della notifica dell’update, la sua disponibilità potrà essere comunque verificate attraverso le solite due strade, ossia attraverso le Impostazioni del telefono e via app Supporto (HiCare).

Se si vorrà verificare la presenza dell’aggiornamento attraverso le Impostazioni, bisognerà andare nell’apposita sezione e poi nella scheda “Aggiornamento del Software” e dunque controllare la disponibilità di nuovi pacchetti e nel caso, provvedere al relativo download e all’installazione. Non molto dissimile è la procedura via HiCare. Una volta entrata nell’app, in questo caso, andrà scelta la scheda Servizi, poi quella di aggiornamento con il comando di controllo delle build a disposizione. Se presenti nuovi firmware potranno essere scaricati e installati in pochi minuti.