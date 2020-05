Tutti i migliori smartphone per fotografia di inizio 2020 in 6 categorie

La ricerca dei migliori smartphone per la fotografia è abbastanza comune per chi si appresta all’acquisto di un nuovo dispositivo. Un punto di riferimento per una selezione dei brand e degli esemplari più preformanti in questo senso è il portale DxOMark. Quest’ultimo, da circa un decennio oramai, analizza i comparti di tutti i dispositivi appena lanciati. Proprio in questa prima parte del 2020, gli esperti del servizio hanno provveduto ad una classificazione dei device per modalità di scatto e non solo. Sono state così indicate 6 categorie, in ognuna delle quali viene indicato (in media) un podio di tre telefoni particolarmente buoni.

Per quanto riguarda i migliori smartphone per fotografia con il modulo standard, per lo scatto in automatico insomma, il dispositivo in vetta alla classifica è il nuovo Huawei P40 Pro, seguito dall’Honor 30 Pro Plus e dal Huawei Mate 30 Pro 5G. Un tripletta tutta per il produttore cinese Huawei e sul suo sotto-brand.

Se parliamo di scatti con il grandangolare, le cose cambiano sensibilmente e i migliori smartphone sono in gran parte Samsung. Svetta il cima il Galaxy S20 Ultra, seguito dal Galaxy S20 Plus e ancora dal Note 10 Plus e (in una speciale quarta posizione per questa categoria) dal Huawei P40 Plus.

E per quanto riguarda gli scatti in notturna? In questo caso, sempre secondo DxOMark, svettano ancora i dispositivi Huawei e Honor. Primo posto dunque per il Huawei P40 Pro, seguito dall’Honor V30 Pro e ancora dall’Honor 30 Pro Plus.

Gli esperti DxOMark non mancano di identificare anche i migliori smartphone per fotografia in riferimento alla potenza e alle prestazioni dello zoom. Nel caso specifico, i riconoscimenti conferiti sono solo due, il primo per il Huawei P40 Pro, il secondo per lo Xiaomi Mi 10 Pro.

Chi garantisce i ritratti migliori invece? C’è di certo il Samsung Galaxy Note 10+ 5G in prima posizione, seguito dall’Honor V30 Pro e ancora dal Samsung Galaxy S20 Ultra. Per finire, come migliori smartphone per la registrazione video sono segnalati, in ordine, il Huawei P40 Pro, l’Honor 40 Pro Plus e infine lo Xiaomi Mi 10 Pro.